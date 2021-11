Medios de transporte prácticos y ecológicos. ¿Comprar un scooter eléctrico o una bicicleta eléctrica?

Conducir en la Ciudad de México puede ser agotador y molesto, debido al tránsito y a la sobrepoblación. Teniendo en cuenta esto, desde Creditea nos gustaría recomendarte dos medios de transporte que mejorarán tu calidad de vida y que aportarán en el cuidado del medio ambiente al mismo tiempo: los scooter eléctricos y las bicicletas eléctricas.

Entendemos que estos medios de transporte son más caros que la compra de una bici normal por ejemplo, sin embargo, en Creditea cuentas con créditos online que pueden darte ese extra que necesitas.

A su vez, esta inversión te permitirá ahorrar en el largo plazo, ya que ahorras en gasolina, gasto que sí debes tener en cuenta si te transportas en carro.

¿Pero qué es mejor? ¿Comprar un scooter eléctrico o una bici eléctrica?

Ambos transportes cuentan con similitudes, como por ejemplo, no necesitan gasolina, sino una batería eléctrica para funcionar. Sin embargo, para ayudarte en tu elección, nos gustaría mostrarte las tres ventajas y las tres desventajas de cada uno de estos transportes eléctricos.

3 ventajas de los scooter eléctricos

Poco a poco se van viendo más scooter eléctricos en la CDMX. Y tiene sentido, ya que son muy prácticos para trasladarse de un sitio a otro.

Te ayudan a evitar el tránsito pesado

Como se trata de un transporte pequeño puedes introducirte en cualquier sitio de la ciudad, evitando el tránsito y el estrés de los automovilistas. De hecho, puedes hacer uso de carriles especiales que los carros no pueden utilizar. De esta manera, logras llegar a tu destino rápidamente, ahorrando horas de malestar.

No te cansas ni llegas acalorado a tu destino

A diferencia de las bicis, al usar un scooter eléctrico no necesitas realizar ningún tipo de pedaleo, por ende, llegas sin cansancio ni sudor a tu destino. Además, subir por calles en pendiente es sencillo y no sufres en el proceso.

Lo gratificante de este transporte es que te da la sensación de volar, debido a la velocidad que puede alcanzar (entre 10 y 40 kilómetros por hora).

Ayudan a cuidar el medio ambiente y a reducir la contaminación auditiva

El scooter eléctrico no genera emisiones de CO2 como los carros, ya que no funciona mediante la quema de combustibles fósiles. Esto ayuda notablemente al cuidado del medio ambiente. A su vez, no son ruidosos, por ende también son un aporte a la reducción de la contaminación auditiva de la ciudad.

3 desventajas de los scooter eléctricos

Al mismo tiempo existen ciertas limitaciones o desventajas del uso de los scooter eléctricos.

Hay pocos espacios de recarga, el tiempo de recarga es largo y hay poca regulación

En la Ciudad de México hay pocos espacios para recargar tu scooter, ya que se trata de un transporte relativamente nuevo (lo mismo ocurre con las bicicletas eléctricas). Además, el tiempo de recarga suele ser más prolongado que al cargar gasolina.

A su vez, no hay demasiadas regulaciones que dejen claro por dónde pueden circular los monopatines y dónde se pueden aparcar. Esto genera molestias, ya que mucha gente aparca sus scooter en rampas para discapacitados por ejemplo, o en medio de una calle.

Son tan silenciosos que hay que tener cuidado

Un peatón o un conductor puede no escuchar al vehículo eléctrico aproximarse y eso podría causar un accidente. Recomendamos estar muy atentos y mirar bien antes de cruzar o doblar una calle.

Permaneces de pie sin ejercitar

A diferencia de la bici eléctrica, donde sí te mueves y ejercitas, cuando usas un scooter eléctrico, permaneces de pie sin moverte demasiado. Es positivo cuando no deseas realizar demasiado esfuerzo, pero por otro lado, puedes caer en el sedentarismo como si estuvieras en el carro, pero de pie.

3 ventajas de las bicicletas eléctricas

Las bicis tienen ventajas similares a las del scooter eléctrico pero tienen una diferencia notoria que contaremos a continuación.

El consumo de electricidad es bajo, ahorras en gasolina y otros gastos

Como las bicicletas eléctricas no utilizan gasolina, puedes ahorrarte 15 mil pesos al año, coste que sí deben afrontar los automovilistas. A su vez, el consumo de electricidad es bajo, consume entre 100 y 150 vatios de energía eléctrica.

Al mismo tiempo no es necesario que inviertas dinero en placas, tarjeta de circulación, seguros o estacionamientos.

Haces ejercicio y al mismo tiempo no te cuestan las subidas

A diferencia del scooter eléctrico, en la bici eléctrica ejercitas, ya que debes pedalear para trasladarte. Al mismo tiempo, cuando la bicicleta nota que comienzas a hacer un esfuerzo adicional, te da un impulso de energía para que las pendientes sean llevaderas y no termines demasiado sudado.

Ayudan a cuidar el medio ambiente y a reducir la contaminación auditiva

La bicicleta eléctrica es un transporte que te permite llegar a tu destino más rápido que en una bicicleta normal o a pie, sin contaminar el medio ambiente como sí lo hace un carro o un vehículo que necesita gasolina. También ayudarás a reducir la contaminación auditiva, porque reemplazas un vehículo ruidoso por uno que es eco-friendly.

3 desventajas de las bicicletas eléctricas

Te contamos algunas desventajas de la bici eléctrica a continuación.

Son más caras que las bicis normales o los scooter eléctricos

No son demasiado económicas si las comparamos con otros medios de transporte. De hecho, en Gocycle México, puedes conseguir bicicletas eléctricas desde los $66,000 pesos hasta los casi $100,000 pesos. En Amazon México o en Linio, puedes encontrar bicis más económicas a partir de los $20,000 pesos.

En cambio, los scooters eléctricos en estas plataformas online están disponibles a partir de los 8.000 pesos.

Tienen una autonomía limitada

Por más de que este transporte es ideal para las ciudades, la batería de litio para las bicis eléctricas dura entre los 30 y los 80 kilómetros, por ende este límite no te permite circular por rutas más grandes, o autopistas.

Sin embargo, este medio es relativamente nuevo y se está trabajando para aumentar la autonomía del mismo. Esto se debe a que se desea que más ciudadanos utilicen medios de transporte eléctricos para reducir el impacto medio ambiental.

Exige cuidados específicos

Tal como ocurre con los scooter, el control de la batería será fundamental. Es necesario encontrar puntos de recarga (que son escasos) rápidamente cuando quede poca batería.

A su vez, cuando llueva y sobre todo si hay un diluvio, es recomendable secar las partes próximas a la batería y cualquier pieza eléctrica que haya sido implicada, para evitar daños en el vehículo.

Por qué invertir en vehículos eléctricos

Comprar un scooter eléctrico o una bicicleta eléctrica, es una inversión, ya que no solo reduces los gastos de gasolina y ahorras tiempo y estrés debido al tránsito, sino que también aportas tu granito de arena para evitar la contaminación medio ambiental y auditiva.

El coste inicial será grande, pero hay dos buenas noticias. La primera es que cuentas con préstamos rápidos de Creditea para hacer frente a esos gastos. La segunda es que en el largo plazo, será más conveniente para ti a nivel económico porque reduces gastos y costes adicionales relacionados al vehículo tradicional.