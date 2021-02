Meghan Markle y el príncipe Harry esperan su segundo hijo

El segundo hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry ya está en camino, así lo confirmó este domingo un portavoz del duque y la duquesa de Sussex.

Fue en mayo de 2019 que la pareja recibió a su primogénito Archie Harrison Mountbatten-Windsor, además el año pasado se mudaron a Estados Unidos al tomar la decisión de abandonar el papel que desempeñaban en la familia real británica. Desde entonces dejaron de ser sustentados económicamente por la Corona y se volvieron independientes económicamente.

"Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo", dice el comunicado del portavoz de acuerdo con "The Hollywood Reporter".

Markle ya había hablado hace algunos meses sobre un aborto que sufrió en el verano, a través de un artículo de opinión para el "New York Times". Además, la pareja se ha diferenciado por sus acciones luego de dejar la corona. Cuando se mudaron a California, firmaron acuerdos con Netflix y Spotify.

En cuanto a la plataforma de video, el acuerdo cubre series de televisión con guion y sin guion, documentales, largometrajes y programación para niños.

"Nuestras vidas, tanto independientes entre sí, como en pareja, nos han permitido comprender el poder del espíritu humano: el coraje, la resiliencia y la necesidad de conexión", dijeron el duque y la duquesa de Sussex en un comunicado al anunciar su Netflix de acuerdo con "The Hollywood reporter".

"A través de nuestro trabajo con diversas comunidades y sus entornos, para arrojar luz sobre las personas y las causas de todo el mundo, nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informa pero también da esperanza. Como nuevos padres, también es importante para nosotros hacer una programación familiar inspiradora, al igual que contar historias poderosas a través de una lente veraz y con la que se pueda relacionar".

La pareja contrajo matrimonio en 2018.