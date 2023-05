Met Gala, el evento más importante del año para el arte

A-AA+

En 1948 se celebró por primera vez la Met Gala. Y hasta la fecha su relevancia sigue presente para varias casas de diseño, quienes apuestan por atuendos innovadores que trazan las tendencias de la moda.

Sin embargo, más allá del glamour, tiene como designio recaudar dinero en beneficio del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET). Por ello, las celebridades que asisten otorgan una aportación económica.

A la noche más glamurosa de Nueva York se suman patrocinadores lujosos, como Gucci. Dichas firmas se encargan de diseñar y confeccionar algunos de los atuendos que desfilan por las escalinatas del museo.

Tras finalizar, el dinero recaudado se destina al funcionamiento del Instituto del Vestido, el cual es la única dependencia del MET que se debe financiar con sus propios méritos y actividades.

En cuanto al arte, la Met Gala combina la arquitectura y la vanguardia de diseños que en la mayoría de ocasiones se encuentran inspirados en artistas y movimientos culturales. Por ejemplo, durante la edición de 1998 se recuperó al cubismo en la moda.

Un caso similar ocurrió en 2018 cuando se presentó la temática "Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica". En dicha gala se apostó por unir a la religión con la industria fashion y, por supuesto, contó con la aprobación del Vaticano.

Asistir a la Met Gala no es tarea sencilla. Para empezar, las y los artistas tienen que recibir una invitación por parte de Anna Wintour, editora de "Vogue" y organizadora de la pasarela.

La lista de invitados es exclusiva y se selecciona de manera meticulosa. Además, todos deben cumplir con la temática asignada, por más extravagante que sea.

Por si fuera poco, las celebridades pagan una cuota que puede ir de los 30 mil dólares por persona a 275 mil dólares por mesa, según "The New York Times".

En la Met Gala de 1968 el costo del boleto fue de 100 dólares. Sin embargo, con la exposición del evento se ha incrementado su precio a fin de cumplir la recaudación anual de fondos.