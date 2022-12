Mexicanos consideran que su economía empeoró este 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Un 31% de los hogares en México consideró que este año su economía empeoró, dato 5% mayor respecto a 2021, de acuerdo con la consultora Kantar.

Según la firma, 22% de los encuestados declaró tener una percepción más positiva de la situación, pues consideran que la economía tuvo una mejora.

En tanto, para 20% de los hogares el panorama financiero se mantuvo estable e igual que el año pasado.

Los datos de Kantar muestran que 27% de los hogares no tienen un panorama claro de la economía y no logran identificar si 2022 presentó avances comparado con años previos.

"Este año, la inflación que el país ha alcanzado es tema de referencia para las familias mexicanas, la mayoría no tiene certeza de qué es lo que pasará en los próximos meses, aunque algunos prefieren ser realistas y pensar que la situación seguirá como hasta ahora o probablemente se complique más", dijo la gerente de estudios especiales de la división Worldpanel de Kantar México, Stephanie Del Razo.

De acuerdo con la firma, hacia 2023 el panorama es incierto para las familias, en un escenario donde se habla de que la recuperación financiera llegará hasta 2024, donde el factor que más inquieta es que probablemente se presente una desaceleración de Estados Unidos que impactará a México.

En tanto, añadió que continuarán los precios elevados en productos de consumo masivo, donde las expectativas de inflación, de acuerdo con Banxico, para el primer trimestre de 2023 son de 7.5% por lo que tomará tiempo ver niveles prepandemia.

Kantar recordó que de acuerdo con instituciones bancarias, durante 2022 hubo un aumento importante de uso de tarjetas de crédito y débito, lo que significó que los mexicanos tuvieron que utilizar los ahorros ganados durante la pandemia.

"Con el aumento de precios, han tenido que utilizar lo que tenían guardado y esto se ve en los volúmenes que se están comprando, en cada viaje el comprador se adapta, por lo que es crucial opciones adecuadas a cada misión de compra", explicó.

La firma añadió que en materia de alimentos, los hogares se están enfocando en lo necesario, con lo que se están comprando en tamaños grandes a menor intensidad.

"En el caso de compras medianas y premium funcionan mejor las presentaciones pequeñas, ya que no se quiere dejar de consumir la categoría o producto. Cabe mencionar que las ventas a granel seguirán jugando un rol importante dentro del gasto para 2023", dijo.