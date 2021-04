México, el país con más "sugar daddies", según esta app de citas

Las redes sociales y las aplicaciones pueden facilitarnos muchas de nuestras tareas diarias, desde pedir de comer hasta transportarnos y entretenernos. También existe la opción de buscar una pareja y, en estas categorías, las plataformas se han vuelto cada vez más especializadas.

Están las que ayudan a encontrar una pareja formal, a alguien para tener una aventura, las que solo admiten a personas de la comunidad LGBT y hasta opciones para infieles. Y, aunque no lo creas, también hay una opción para conocer "sugar daddies", según la cual, México está en el top de Latinoamérica de este tipo de relaciones.

El sitio de Sugar Dating más grande del mundo, SeekingArrangement, acaba de realizar un análisis para conocer en qué países su servicio resulta más popular y encontró que México se encuentra en el primer lugar de la lista de países latinoamericanos con el mayor número de "sugar daddies", 183 mil 302 que corresponde al 34% del total. En el segundo lugar se ubica Brasil con 141 mil 725 "daddies"; seguido por Colombia en tercer lugar con 73 mil 745 "sugar daddies". Mientras que Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá contribuyen con 540 mil 444 "sugar daddies" latinos en la región.

Los resultados fueron obtenidos de la cantidad de miembros existentes a lo largo de los años, desde la creación de SeekingArrangement en el 2006.

Entre las razone por las que la plataforma considera que se están presentando estos números en nuestro país es que, México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y, a pesar de que se encuentra pasando por los efectos paralizantes de la pandemia por la Covid-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado una trayectoria de 5% de crecimiento económico en el 2021. Asimismo, los signos de recuperación han aumentado a raíz del despliegue de la vacuna contra el coronavirus y el impacto de los Estados Unidos con su paquete de estímulo económico de 1.9 trillones de dólares, los cuales son vistos como un catalizador en el impulso de la economía.

Básicamente lo que quieren decir las cifras anteriores es que hay, y habrá más, hombres adinerados en el país, es decir, personas con el poder económico como para poder considerarse "sugar daddies".

¿Qué es un "sugar daddie"?

SeekingArrangement define a los "sugar daddies" como hombres quienes son usualmente generosos y personas solventes que disfrutan de apoyar a sus parejas. Para ellos el dinero nunca es un problema y a menudo tampoco lo es el horario de trabajo o la posibilidad de realizar viajes, parte de las razones por las cuales las relaciones tradicionales les resultan insatisfactorias y están en búsqueda de una opinión más libre y relajada.

Sin embargo, como explica Brandon Wade, CEO y Fundador de SeekingArrangement, no todo se trata de dinero en este tipo de relaciones: "los 'sugar daddies' no solo proporcionan asistencia económica, sino que también pueden ser mentores, ofreciendo su experiencia como guías financieros, por ejemplo para el pago de servicios, renta y estilo de vida de quienes llaman sus 'sugar babbies'. Además pueden apoyar en oportunidades de adquisición de contactos y avance en sus carreras, entre otras cosas, con la finalidad de mejorar las aspiraciones de futuros profesionistas cuando aún están en la universidad".

Por su parte, Rachel Uchitel, portavoz de SeekingArrangement señaló que los "sugar daddies" han viajado por el mundo, expandiendo sus horizontes y que la razón por la cual buscan a personas más jóvenes es que no encuentran compatibilidad mental entre ellos y las parejas potenciales de su edad. "Por lo tanto, estos hombres encuentran tranquilidad cuando salen con personas más jóvenes y dinámicas, quienes podrían compartir la misma sintonía y sus mismas aspiraciones", agregó Rachel Uchitel, la nueva portavoz de la marca.

Vale la pena decir que actualmente SeekingArrangement es el sitio de Sugar Dating más grande del mundo, con 22 millones de miembros a nivel global, quienes, de acuerdo con su propio portal de internet, buscan relaciones mutuamente beneficiosas, bajo sus propios términos. "El enfoque honesto y transparente de SeekingArrangement en cuanto a relaciones afectuosas se refiere, es el eje esencial de las necesidades afectuosas modernas, y el continuo crecimiento de una comunidad de adultos con mentalidades similares, quienes creen que la felicidad es más importante que pasar por las etapas de una relación tradicional", señalan.