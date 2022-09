"Mi papá será rey, será mejor que tengas cuidado": príncipe George

A-AA+

El príncipe George de Gales tiene apenas 9 años, pero sabe muy bien que su papá, el príncipe William, algún día será rey y que él será su sucesor, por eso, no duda en advertir a sus compañeros de clase que deben tener cuidado, reveló la escritora Katie Nicholl en su libro "The New Royals".

"Mi papá será rey, así que será mejor que tengas cuidado", reveló la autora sobre el primogénito de William y Kate Middleton, y asegura que la pareja real ha tratado de educar a sus tres hijos conscientes de la vida que les espera.

"Están criando a sus hijos, en particular al príncipe George, con una conciencia de quién es y el papel que heredará, pero están dispuestos a no abrumarlos con un sentido del deber".

La escritora reveló que Catalina de Gales admira la educación que el príncipe Eduardo y su esposa, Sophie de Wessex, han dado a sus hijos, Lady Louise Windsor y James, vizconde de Severn, de 18 y 14 años, respectivamente.

Con el ascenso de Carlos III como Rey del Reino Unido, su hijo Guillermo de Gales se convirtió en el segundo en ocupar el trono de su nación y el pequeño George está en la tercera posición.