Nacidos en Virgo, observadores y pacientes

Lo más importante para Virgo 2020: diversión e hijos, el trabajo, la felicidad, el sexo, la transformación personal.

Salud muy bien, la religión y la filosofía y viajes al extranjero.

Año en el que se producirán 6 eclipses, 4 de ellos lunares, por lo tanto, será un lustro muy especial. La salud será muy buena y te sentirás fuerte y poderoso.

Las ganas de divertirte y ser feliz serán tu lema este año y los serás, especialmente junto a tus hijos.

El trabajo se convertirá en algo súper especial para ti y destacarás entre todos tus compañeros, a los ojos de tus superiores.

Aumento salarial y éxito profesional.

Además, lo pasarás muy bien trabajando.

El 2º semestre vivirás una transformación personal y sexual.

Otra forma de enfocar y expresar tu deseo sexual. El amor cambia también, ya que te atraerán otro tipo de personas más espirituales e idealista, con quienes poder mantener otro tipo de conversaciones, sobre arte y literatura.

Los eclipses lunares, 4 en total, afectarán a tus amigos y tendrás que ayudarles.

AMOR

El amor es importante para ti, Virgo.

Ya llevas años, que te trae de cabeza, porque la relación no funciona como tú entiendes, que debería ser.

Has pasado por múltiples crisis con tu pareja o has renunciado a parejas, porque no eran relaciones como tú quieres.

En 2020 seguirás igual, exigiendo al máximo.

Lo que debes entender, es que las personas necesitan tiempo para acoplarse la una a la otra, al conocerse, para aceptarse, deben ser tolerantes y respetuosas.

Este año, muchos lograrán esa perfección que desean.

Si eres soltero deberás buscar al sexo opuesto en otros ambientes y enfocar las relaciones de otra forma.

El amor se vuelve más espiritual, por lo tanto, deberás ir a seminarios, cursos, charlar de tipo espiritual, esotérico o artísticas, para conocer a alguien que reúna tus expectativas y enamorarte. Tendrás varias oportunidades este año, que tendrás que saber detectar.

VIDA SOCIAL

Virgo en el 2020 serás más RRPP que nunca y haces bien. Serás más simpático y empatizarás más con la gente, lo cual te beneficia.

La vida social será muy importante para ti, porque gracias a ellas te llegarán las ofertas de trabajo y la posibilidad de invertir.

Son relaciones sociales relacionadas con tu trabajo actual y son necesarias para tu crecimiento profesional.

Necesitas hacer el esfuerzo de estar ahí, darte a conocer y dejar que te valoren.

Una cosa trae la otra y el éxito llega así.

Tus amigos de siempre pasarán por pruebas, trabas y problemas muy fuertes.

Tú deberás estar ahí para ayudarles, aconsejarles y resolver sus problemas.

TRABAJO

Virgo profesionalmente en el 2020, tienes éxito.

El reconocimiento de tus jefes y tu buena reputación como profesional, harán que tengas un aumento de sueldo y que sea un año muy gratificante para ti.

Te llegarán dos ofertas de trabajo, en otras empresas externas a la tuya, que son muy interesantes.

Deberías estudiarlas.

Si buscas trabajo, este año lo encuentras seguro o te encontrará él a ti.

La solución te llega a través de tus amigos o de tus relaciones sociales.

Serán un año, que tendrás que salir al extranjero, por tu trabajo, así es que te tocará viajar varias veces.

A finales de año, habrá cambios en la dirección de tu empresa y en la economía.

Tendrás que ajustarte a ellos.

DINERO

Virgo en el 2020 será un año próspero.

No tendrás, que preocuparte del dinero.

Tu nivel adquisitivo aumenta y puedes darte todos los caprichos, que quieras.

Para un Virgo estas palabras tienen un límite, ya que sois muy comedidos con los gastos y los caprichos siempre son más controlados que para otro Signo.

Tienes todos tus gastos muy bien controlados, tu provisión anual cuadra, por lo que no presta atención a esta Casa.

Vivirás muy tranquilo y despreocupado. Quizás deberías prestarle más atención, aunque todo vaya bien, por si acaso.

Podrían proponerte algún trabajo fuera de tu trabajo actual o algún negocio, que te supondría una entrada extra de dinero.

FAMILIA

Virgo en tu casa todo estará bien en el 2020, sin cambios ni problemas.

Mucho hiciste mudanza el año anterior, por lo tanto, tu casa está perfecta y no tienes que realizar ningún arreglo y ningún cambio.

Lo más importante este año son los hijos y la diversión, lo cual se interpreta, que os dedicaréis a hacer actividades con ellos, para divertiros, hacerles felices y ser felices vosotros también.

Es probable que montes un gimnasio en casa, que compres un play station, para disfrutar con vuestros hijos de esos momentos juntos, que os harán sentir felices.

Podrías trabajar más desde casa, para estar cerca de ellos.

Si tienes hijos adultos, se mudarán de casa y se convertirán en personas adultas y responsables.

SALUD

La salud será muy buena todo el año, en especial el 1º semestre.

Te sentirás lleno de energías, incluso incansable. Podrás trabajar y hacer otras actividades durante el día sin cansarte.

Esto hace, que no pensarás para nada en ella y actuarás según las circunstancias, sin tener cuidado para nada.

El 2º semestre prestarás más atención y te cuidarás más por lo que estarás más pletórico.

Cuida tu alimentación, para no tener ningún problema abdominal y no te olvides de los masajes en cervicales, cabeza y espalda, para eliminar las contracturas y sentirte perfecto.

Cuidado con tu forma de trabajar, para evitar este tipo de problemas.

La prevención para ti, es postural siéntate bien, correctamente y estarás bien.

EVOLUCIÓN PERSONAL

Te vuelves espiritual en todos los aspectos y te alejas de tu personalidad materialista y pragmática. Tu forma de espiritualizar tu vida es estando más atento a las personas, ayudando a los amigos y empatizando con todos.

Esa es tu forma de evolucionar personalmente

este año. En el amor también evolucionas porque te vuelves más espiritual en la forma de desarrollar tu relación y de vivir el amor.

ESTUDIOS

Este es muy buen año para los estudios.

Sabrás planificar muy bien tu tiempo, estarás muy centrado, por lo tanto, tus notas serán excelentes.

Si eres adulto, será un buen año para reciclarte y para mejorar tu formación académica.

A nivel personal, te atraerá el tema de la religión y la filosofía.

Sus lecturas te atraparán, porque se entre mezclarán con los nuevos descubrimientos científicos, con la tecnología, por lo que tu forma de entender, sentir y vivir la religión cambiará también.