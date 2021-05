¿Necesitas atención psicológica?

La psicología nos ayuda a gestionar nuestras emociones, a mejorar la autoestima, nos proporciona herramientas para lidiar con los problemas o con las crisis a manejar mejor el estrés, en definitiva, pese al estigma, recurrir a una terapia psicológica no solo está indicado cuando tenemos un trastorno, hemos sufrido una mala experiencia, estamos atravesando un duelo o tenemos una enfermedad mental.

Buscar la ayuda de un psicólogo es muy recomendable si queremos entendernos y conocernos mejor y tener mejor bienestar.

Sin embargo, son muchas las personas que rehúsan la terapia por miedo al qué dirán, porque piensan que no lo necesitan o les resulta difícil acudir a la consulta.

Para estos últimos, la terapia online es un excelente recurso.

Incluso existe la modalidad de chat, una manera más sencilla de hablar con nuestro terapeuta sin estar pendiente del reloj.

Aquí, te explicamos las ventajas y los inconvenientes de este tipo de terapia.

Pero antes, nos aclara cuándo es conveniente que busquemos el apoyo de un experto.

POSIBILIDADES

Hay dos posibilidades básicas. La más agradable es la de aquellas personas que, sin encontrarse mal o tener problemas graves, sí sienten la intuición de que les gustaría desarrollar más algún área, consultar sobre alguna inquietud, mejorar ciertas cosas que no acaban de convencerles de sí mismas con la ayuda de un profesional, pero sin dramas o prisas.

Lo hacen por su propio desarrollo y crecimiento.

DIFICULTADES

La otra posibilidad es la más habitual: la persona siente que, desde hace mucho tiempo o bien por algún suceso reciente o que se avecina, tiene dificultades de algún tipo con sus relaciones, sus hábitos, su estado de ánimo, su identidad, su autoestima, etc. y no entiende por qué, o no sabe encauzar esa situación por sí misma y necesita la ayuda de un profesional.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS

En cualquier caso, es bueno hacer terapia cuando, por su frecuencia, intensidad o duración, lo que nos ocurre está teniendo consecuencias negativas en nuestro bienestar, funcionamiento en las responsabilidades del día a día o relaciones interpersonales.

FORMATO ON LINE

Por supuesto. Aunque no es nuevo, el formato de terapia psicológica online está cada vez más desarrollado y extendido, un ejemplo de ello es la plataforma de ifeel.

Muchas personas no disponen de tiempo para desplazarse hasta la consulta de un psicólogo, o no hay ninguno cerca de donde viven, o tienen problemas de movilidad, u otra circunstancia que les impide realizar una psicoterapia presencial. Otras personas, sencillamente, no desean tener ese tipo de interacción con su terapeuta y se sienten más cómodas con un formato online.

VENTAJAS

Ahorro de tiempo, y, por tanto, posibilidad de incluirlo mejor en la agenda diaria, ahorra casi un 50% de dinero en relación con la terapia presencial, promueve la privacidad, nadie me ve salir de casa para ir a la consulta, ni nadie me ve entrar o estar en una consulta, puedo ahorrarme explicaciones, posibilidad de acceder a un psicólogo adecuado para mi caso cuando no vivo cerca de ninguno o no lo tengo accesible, o bien vivo en el extranjero y no hay ningún psicólogo cerca que hable mi idioma, posibilidad de realizar la terapia en mi propio espacio, mi salón, mi habitación, mi despacho.

INTERACTUAR

Aún, así nos sentimos incómodos, ¿podríamos hacer la terapia por chat?

Por supuesto. Muchas personas no desean al principio de la terapia o bien en ningún momento interactuar cara a cara con su terapeuta, ya que por alguna razón les supone un tipo de interacción demasiado intensa o que les requiere un nivel de compromiso o exposición que no desean tener por timidez, por desconfianza, porque son personajes públicos y no desean ser reconocidos.

ASINCRÓNICO

Existe el tipo de terapia por chat asincrónico que se ofrece en plataforma con comunicación diaria pero no en forma de sesiones de horario pautado en lugar de las videollamadas puede ser una buena manera de realizar un proceso terapéutico y, además, permite que todo el contenido quede escrito y se pueda seguir repasando y profundizando sobre él tiempo después.

BENEFICIOS

Las ventajas del chat asincrónico en el que paciente y terapeuta se comunican por escrito de lunes a viernes, pero no en forma de sesiones, sino en momentos diferentes son que permite un nivel de anonimato total no se ve la cara, ni se oye la voz ni se tiene por qué dar el nombre verdadero si no se desea.

No compromete a un horario concreto, lo cual para algunas personas muy ocupadas resulta muy beneficioso.

Todo lo que se habla queda recogido por escrito para el paciente y su terapeuta, solo para ellos, por lo que pueden volver a ese contenido con facilidad.

ESCRITURA

La escritura es una herramienta muy útil para que algunas personas verbalicen con mayor facilidad y profundicen en su experiencia interna de una manera diferente a cómo sucede con la espontaneidad del habla oral.

Al contrario de lo que sucede con las sesiones semanales, el paciente no tiene que esperar una semana hasta obtener una respuesta de su terapeuta o hasta poder consultarle algo, sino que puede hacerlo con mucha mayor fluidez.