Nuevo libro de Enrique avivará críticas hacia familia real

El príncipe Enrique generará más críticas hacia la familia real británica cuando se transmitan unas entrevistas para promover su nueva autobiografía, que ha provocado titulares incendiarios incluso antes de su publicación oficial.

Una entrevista previamente grabada con la televisora británica ITV se transmitirá el domingo por la tarde. Más tarde, el programa "60 Minutes" de la cadena CBS pasará una conversación con el príncipe, y éste se presentará en los programas "Good Morning America" y "The Late Show with Stephen Colbert".

En avances, Enrique, de 38 años, comenta al periodista de ITV Tom Bradby que sólo lloró una vez después de la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, y que fue en su entierro. Señaló que se siente culpable por no mostrar sus sentimientos cuando él y su hermano, el príncipe Guillermo, saludaron a los miles de dolientes que estaban afuera del Palacio de Kensington, el hogar de Diana en Londres.

En el libro, titulado "Spare" (traducido al español como "En la sombra"), Enrique culpa a la ética de su familia, diciendo que "aprendió demasiado bien... la máxima familiar de que llorar no es una opción".

"Había 50.000 ramos de flores para nuestra madre y estrechábamos las manos de la gente, sonriendo", comentó Enrique a ITV. "He visto los videos, los he vuelto a ver todos. Y las manos húmedas que estábamos estrechando, no podíamos entender por qué sus manos estaban húmedas, pero era por todas las lágrimas que estaban derramando".

"Todos pensaban y sentían que conocían a nuestra madre, y las dos personas más cercanas a ella, las dos personas que ella más amaba, no pudieron mostrar ninguna emoción en ese momento", comentó.

"Spare" es el último de una serie de pronunciamientos públicos del príncipe y su esposa Meghan desde que renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California en 2020, citando lo que vieron como un trato racista de los medios de comunicación hacia Meghan, quien es birracial, y una falta de apoyo por parte del palacio. Antes se publicó una entrevista con Oprah Winfrey y un documental de seis partes de Netflix lanzado el mes pasado.

The Associated Press adquirió una copia en español del libro previo a su publicación en todo el mundo prevista para el martes.