Para promover la adopción, crean perfiles de perros y gatos en Tinder

Alguna vez has visto el meme que dice: "Si usted no encuentra al amor de su vida en el décimo intento se le asignará una mascota". Pues esta podría haber sido la inspiración para una original campaña de un refugio de animales que en busca de promover la adopción decidió crear perfiles de perros y gatos en Tinder mismos que, según han dado a conocer, han recibido una gran respuesta por parte de los usuarios.

La Asociación de Bienestar Animal de Munich (MAWA), en Alemania, ha adoptado un enfoque único para hacer coincidir a sus mascotas adoptables disponibles con sus nuevos hogares. Decidió poner sus perfiles en la popular aplicación de citas Tinder. "La respuesta es una locura. Está explotando por todas partes", dijo Jillian Moss de MAWA, de acuerdo con el medio Engadget.

La medida no es nada improvisada. El refugio contrató a una agencia de publicidad local para tomar fotografías profesionales a la cabeza de 15 gatos y perros, y luego las publicó con resultados asombrosos.

La medida se produce en medio de las preocupaciones de los grupos de bienestar animal de que las altas tasas de adopciones observadas durante los cierres de Covid-19 se están desacelerando y podrían revertirse a medida que la pandemia disminuya.

La intención de las asociación a través de esta campaña es llamar la atención al publicar los perfiles en Tinder y de esta manera tender más posibilidades de que las mascotas también puedan encontrar el "amor" y llegar a un buen hogar adoptivo.

La campaña incluso llamó la atención de la app de citas. Benjamin Beilke, quien trabaja en el equipo de comunicación de Tinder, dijo al respecto, "esperamos que estos animales realmente encuentren una nueva pareja, una 'pareja perfecta' a largo plazo y no solo por unas pocas semanas".

--Mexicanos creen en el amor digital

Ya sea una linda mascota o una persona, la realidad es que las apps de citas han hecho mucho por el "amor" en estos tiempos de pandemia.

Y es que, cuando las personas dejaron de salir y los bares, los restaurantes y las fiestas no estuvieron disponibles, los solteros se enfrentaron con mayores problemas para conocer a alguien. Es por ello que las plataformas para encontrar pareja han ganado popularidad y cada vez un más personas están dispuesta a probarlas y a decir que así fue como conocieron al amor de su vida.

Como ejemplo de ello, una encuesta realizada por la app Bumble descubrió que siete de cada 10 mexicanos creen que es posible encontrar el amor a través de plataformas de citas rompiendo los estigmas de conocerse y enamorarse en línea. De hecho, la mayoría afirmó que creen posible enamorarse de alguien con quien solo se ha tenido contacto a nivel digital.

Bumble destacó en su estudio que, aunque la mayoría de las personas piensa que dicha tendencia está siendo sostenida por los más jóvenes que están acostumbrados a realizar la mayoría de sus actividades a través de internet, lo cierto es que su encuesta reveló algo interesante: la idea de encontrar el amor en línea es consistente desde los 18 hasta los 44 años.

Y no solo se trata de que más personas quieran usar apps para encontrar pareja, los solteros en Bumble están dispuestos a decirles a familiares y amigos que buscan el amor en línea. Pues, de acuerdo con la encuesta, cerca del 50% de los mexicanos cree que las personas que estaban en contra de las citas en línea, ahora están a favor ya que el online dating se convirtió en la única opción para conocer gente nueva durante el encierro.

Es así que el amor de tu vida podría estar a unos clics de distancia pero recuerda que este podría ser peludo y de cuatro patas.