"Perdimos tantas vidas, yo hubiera cuidado de ellos", dice Andrea Meza sobre Covid-19

Antes de que la pandemia por Covid-19 hubiera iniciado, la mexicana Andrea Meza, ganadora de Miss Universo, habría puesto en cuarentena a toda la población.

"Perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso, yo hubiera cuidado a ellos", fue la respuesta que dio ante la pregunta sobre cuál hubiera sido su forma de actuar si ella hubiera sido una líder nacional.

Aunque en redes sociales se celebró más la respuesta de Miss Perú, quien habló sobre violencia doméstica, parece que los dichos de la mexicana agradaron más a los jueces, quienes finalmente le dieron la corona.

En la segunda prueba para desarrollar un tema, Meza ya no habló inglés, sino en español. Opinó así sobre el cambio de los estándares de belleza:

"Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos".

La joven chihuahuense agregó: "Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores en los que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor".