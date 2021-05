PERFIL | Ella es Andrea Meza, la mexicana coronada como Miss Universo 2021 (FOTOGALERÍA)

Galería 1 de 17

A sus 26 años la ingeniera en software Andrea Meza se convirtió la noche de este domingo en la tercera mexicana en coronarse como Miss Universo.

La joven nacida en Chihuahua en 1994 tiene un trabajo que no se limita a las pasarelas sino que también es una promotora de su estado y cultura. De acuerdo con la descripción de sus redes sociales está interesada por detener la violencia de género, es vegana y tiene su propia marca de ropa.

Andrea, además constantemente usa sus redes para compartir mensajes sobre temas como el acoso. Por ejemplo en una publicación de enero de este año pidió un freno al acoso callejero hacia la mujer señalando que en México el 66.8% de las mujeres manifiestan haberlo sufrido.

"Esto va desde piropos ofensivos, acecho y llega hasta violaciones. Las mujeres queremos sentirnos seguras en nuestra propia ciudad", señaló Andrea.

En el certamen que le dio el triunfo este domingo Andrea se definió además como una mujer de familia:

"Mi nombre es Andrea Meza, soy Miss México, vengo de una ciudad que se llama Chihuahua, Chihuahua y crecí con una familia muy grande, me encanta estar rodeada de mi familia, tengo 40 primos, dos hermanas que amo muchísimo", dijo la chihuahuense.

"También trabajo con la oficina de turismo de Chihuahua y soy la embajadora. Me veo como una embajadora de los derechos humanos, es algo que me importa muchísimo y quiero que las jovencitas se den cuenta de eso, que luchen por sus derechos", relató a través de un video.

Alma Andrea Meza Carmona, nombre completo de la nueva Miss Universo, trabaja además en el Instituto Municipal de la Mujer y es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua como Ingeniera en software pero además es maquillista.

Como parte de su compromiso con los animales, y motivo por el que es vegana, es que también se ha desempeñado como activista en pro de los derechos de los animales.

En el plano de los concursos de belleza ya había logrado un segundo lugar en Miss Mundo en 2017 y en 2020 ganó Mexicana Universal, certamen que la llevó a la premiación de esta noche como representante de México.

Su primer concurso, según contó ella misma en sus redes sociales el pasado mes de marzo, fue en 2015 como reina UACH donde sus amigos casi la obligaron a participar y a raíz del que su vida tomó el curso que hoy lleva.

Pero además es fanática de los deportes extremos por lo que se le puede ver haciendo actividades como sandboarding.

Como parte de su trabajo como embajadora contra el acoso callejero, Andrea compartió a través de una campaña hace unos meses tres acciones que se pueden tomar para que las mujeres se sientan más segura: respetar el espacio vital de las personas, quedarnos con nuestras opiniones sobre el cuerpo de otra persona (por ejemplo abstenerse de hacer piropos) y hacer algo si se es testigo de ese tipo de acoso.