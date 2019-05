Plebeyos que conquistaron el corazón de la realeza

Estos plebeyos nunca pensaron que flecharían el corazón de un noble heredero. Convertirse en princesa o príncipe podría ser uno de los deseos de muchas personas y con estas historias podrán comprobar que los sueños sí pueden convertirse en realidad.

1. Grace Kelly de Mónaco

Conoció el príncipe Rainiero en el Festival de Cine de Cannes y ahí comenzó todo su idilio. Grace Kelly era una actriz principiante en Hollywood con apenas seis años de experiencia cuando aceptó la propuesta de casarse con el monarca de la dinastía Grimaldi. Tuvieron tres hijos: el príncipe Alberto y sus hermanas Carolina y Estefanía.

Es importante decir que Mónaco, ciudad francesa independiente, es un principado por lo que sus nobles son príncipes, no reyes.

2. Silvia Sommerlath, de Suecia

La ahora reina de Suecia conoció el heredero Carl Gustaf durante los Juegos Olímpicos de verano en 1972. Ella era anfitriona del evento deportivo y cuando el noble príncipe la vio, se enamoró al instante. Se casaron en 1976 y tuvieron tres hijos: la princesa heredera Victoria, Carl Philip y Magdalena.

3. Daniel Westling, futuro rey consorte de Suecia

Este plebeyo era entrenador y CEO de varios gimnasios cuando conoció a la princesa Victoria, heredera al trono de Suecia, quien padeció serios problemas alimenticios. Cuando Daniel la conoció ella asistió a una clase muestra en uno de sus centros de entrenamiento. Se casaron y tienen dos hijos.

4. Michiko Shoda, emperatriz emérita de Japón

Ella era estudiante en una universidad donde también estaba matriculado el príncipe heredero Akihito, de Japón, y el romance inició en una cancha de tenis, deporte que ambos practicaban con bastante destreza. Su noviazgo no fue tan fácil porque ella representaba a la primer plebeya en el linaje imperial japonés y era impensable para aquella época. Una vez que el padre de Akihito lo autorizó, se casaron y tuvieron tres hijos, uno de ellos es Naruhito, actual emperador de Japón.

5. Masako Owada, actual emperatriz de Japón

Ella era una destacada diplomática de Japón, con título de la universidad de Harvard y una amplia experiencia política, Masako conoció el príncipe heredero, Naruhito, en una convención con la duquesa de Lugo. Naruhito quedó impactado con la inteligencia y gracia de Masako, pero ella no se dejó convencer tan fácil, pues sabía que de aceptar las propuestas amorosas del royal japonés, perdería su libertad... hasta que la convenció. Se casaron y tuvieron una niña, la princesa Aiko.

6. Charlene Wittstock, Mónaco

Esta sudafricana era una atleta de alto rendimiento y se desempeñaba como nadadora olímpica. Debido a que el príncipe Alberto de Mónaco tenía fama de ser un playboy incorregible, la familia real de ese pequeño principado participaron para que esta romance fuera algo más que pasajero y lo lograron. El príncipe Alberto y Charlene Wittstock se casaron en 2011 y tuvieron unos mellizos.

7. Sofía Hellqvist, princesa de Suecia

Ella era modelo de lencería, tuvo algunos escándalos sexuales y participó en un reality show, pero eso no fue impedimento para que el príncipe de Suecia, Carl Philip insistiera por un permiso que en un principio le fue negado por sus padres, los reyes Carl Gustaf y Silvia. Después de haber sido aprobado su noviazgo y de analizar bien sus posibilidades, Sofía y el príncipe se casaron y se convirtieron en papás de dos niños. Ellos no son herederos al trono inmediato, están detrás de la princesa Victoria.

8. Kate Middleton, duquesa de Cambridge, Reino Unido

Tras varios años de noviazgo con el príncipe heredero William, de Inglaterra, el ingreso de Catherine Middleton a la casa real de la reina Isabel II no fue tan difícil, pues ambos se conocieron en uno de los colegios de mayor prestigio de su país y ella era hija de unos exitosos empresarios del e-commerce. Además, no tenía un pasado escandaloso ni había sido casada.

9. Letizia Ortiz, reina de España

Ella se desempeñaba como periodista y era divorciada, además, posó desnuda para una pintura y estaba rodeada de algunos escándalos; sin embargo, el príncipe Felipe de España ya la había elegido y no hubo poder humano que lo detuviera. Felipe y Letizia se casaron y tuvieron dos niñas. Ahora son reyes de España tras la abdicación del rey Juan Carlos.

10. Mary Elizabeth Donaldson, condesa de Monpezat, Dinamarca

Ella nació el 5 de febrero de 1972, en Hobart, Tasmania, y se desempeñaba como publicista. Conoció al príncipe Frederik en un bar de Sysney durante los Juegos Olímpicos de verano, donde él se presentó como "Fred" y ella no tenía idea de su verdadera identidad. Se sabe que cuando la reina Margarita la conoció, le hizo la vida imposible para que no siguiera con su hijo, como había hecho con todas sus exnovias. Sin embargo y en esta ocasión, no logró separar a príncipe Frederik de Mary Elizabeth. Se casaron en 2004 y son papás de cuatro hijos.

11. Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos

Máxima Zorreguieta nació en Buenos Aires, Argentina y es licenciada en economía. Ella conoció al príncipe heredero cuando ella era vicepresidenta de ventas en el Deutsche Bank de Nueva York pero no sabía quién era. Después se volvieron a ver en España y en el año 2002 se casaron. Son papás de tres niñas. En la sangre de la ahora reina corre 'sangre real' pues es pariente del rey Alfonso III de Portugal.

12. Sonja Haraldsen, reina de Noruega

Ella y príncipe heredero Harald se conocieron en 1959 y el amor fue inmediato, pero Sonia era plebeya y en la década de los años 50 no era fácil aspirar a un puesto real... pero ella lo logró después de 9 años de noviazgo. Sonia y el príncipe Harald se casaron y tuvieron dos hijos: el heredero Haakon y Martha Louise, quien acaba de anunciar su romance con un chamán.

13. Rania, reina de Jordania

Antes de llegar al trono de Jordania, Rania trabajaba en el departamento de mercadotecnia para Citibank y luego en Apple Computer, en Amman. Una noche, se celebró una cena a la que asistió Abdullah bin al-Hussein, futuro rey, y quedó fascinado con su belleza. Se casaron en junio de 1993.

14. Mette-Marit Tjessem Hoiby, princesa aspirante el trono de Noruega

Antes de convertirse en Su Alteza Real, ella nació como plebeya el 19 de agosto de 1973 en Kristiansand, Noruega, y tuvo un pasado casi igual de escandaloso que el de Sofía, de Suecia, ya que Mette-Marit estuvo envuelta en abuso de drogas, fue mesera y madre soltera de un hombre que fue sentenciado por narcotráfico; también participó en un reality show en el que buscaba novio.

El príncipe heredero Haakon conoció a su ahora esposa en un festival de rock y se mudaron a vivir juntos. El 1º de diciembre de 2000 anunciaron su compromiso, pero la prensa de su país, y el pueblo noruego, no aceptaron esta unión por el pasado de ella. Al final se casaron el 25 de agosto de 2001 en la Catedral de Oslo.

15. Jetsun Pema, reina de Bután

En la historia de esta pareja hay una leyenda que se ha hecho oficial: que el príncipe heredero la conoció cuando ella tenía 7 años y él 17 durante un pic nic, y le prometió que cuando fuera grande se casaría con ella. Y así fue. El príncipe heredero Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y Jetsun Pema se casaron en el año 2001 cuando ella tenía 21 años.

16. Suthida Tidjai, reina de Tailandia

Recientemente, esta boda fue polémica porque vimos al rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, tener en el piso a la que ahora es su esposa. Ella era azafata, luego se convirtió en su guardaespaldas para ahora ser su esposa.

Existen otros plebeyos que se casaron con príncipes o princesas, pero que no están cerca de ascender al trono:

La exactriz Meghan Markle quien se casó con el príncipe Harry de Reino Unido.

El empresario Jack Brooksbank quien se casó con la princesa Eugenia de Reino Unido.

El empresario Kei Moriya quien se casó la princesa Ayako, de Japón.

Tatiana Blatnik se casó con el príncipe Nikolaos de Grecia.