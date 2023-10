¿Por qué las mujeres regalan flores azules el 3 de octubre en México?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Este 3 de octubre se conmemora el Día del Novio. Dicha efeméride tiene por objetivo celebrar a las parejas con distintos detalles, entre los que destacan las flores azules. Pero ¿a qué se debe?

El pasado 21 de septiembre las flores amarillas se volvieron tendencia gracias a la telenovela argentina "Floricienta". Pues bien, este martes en distintos países los hombres reciben su ramo azul como parte del "National Boyfriend Day".Si bien este movimiento se popularizó en 2014, a la fecha sigue teniendo relevancia gracias a los trends que surgen en redes sociales.La efeméride no es tan conocida en el país a diferencia de otras, por ejemplo, el Día de la Madre o San Valentín. Sin embargo, cada 3 de octubre las enamoradas obsequian flores azules para manifestar cariño a sus parejas.Como se mencionó anteriormente, la idea surgió gracias al hashtag #nationalboyfriendday que se viralizó en 2014. Y no fue hasta 2016 que tuvo mayor visibilidad gracias a Internet.Sobra decir que la celebración no se realiza de igual manera en todo el mundo, pues sólo aplica en algunos países incluyendo a México, Chile, Canadá o España. En cambio, Estados Unidos lo celebra cada 8 de agosto.El azul se asocia con el género masculino, conforme lo dicta la tradición. En psicología, este color guarda relación con elementos de la naturaleza, como el agua y el aire, mismos que transmiten paz y tranquilidad.En cuanto a las parejas, su interpretación puede ser variada, pero generalmente las flores representan amor eterno, gratitud, fidelidad, intimidad, amistad, lealtad, seguridad y confianza.Algunas de las flores azules ideales para regalar en el Día del Novio son:- Rosas azules- Dalias- Orquídeas- Campanulas- Muscaris- Lobelia- Aciano