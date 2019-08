La tecnología en estos días nos permite comunicarnos con los demás de una manera rápida y a través de diferentes maneras y no solo por una llamada o SMS.

Sin embargo, los "millennials" al parecer han desarrollado una preferencia por evadir las llamadas telefónicas y solamente enviar mensajes hasta para tratar temas importantes.

Algunas personas pueden tener una fobia llamada "telefonobia", que de acuerdo con "psicopotal", esta fobia es el miedo de recibir o realizar llamadas telefónicas. Por lo que muchas de estas personas prefieren comunicarse por WhatsApp, Facebook Messenger y otras aplicaciones de mensajería.

Sin embargo, muchos "millennials" prefieren hacer uso de los mensajes aunque no por causas relacionadas a una fobia. De acuerdo con un estudio hecho por OpenMarket a 500 personas de entre 18 y 34 años, se encontró que el 75% de los ellos prefieren utilizar mensajes.

Este estudio también relevó que la causa del por qué los "millennials" prefieren los mensajes a las llamadas es debido a que los mensajes se adaptan a sus horarios y no toman mucho tiempo, contrario a una llamada telefónica.

Un 63% de los encuestados mencionan que los mensajes de texto interrumpen menos que una llamada, mientras que el 19% prefiere recibir mensajes a llamadas ya que nunca revisan su buzón de voz.

La mayoría de los que participaron en el estudio coincidieron en que un mensaje es más útil al momento de agendar una cita o pagar alguna deuda, ya que todo se encuentra en el teléfono y podrán recordarlo al momento de revisar su celular.

Otros datos que se obtuvieron del estudio es que el 62% de los "millennials" recibe mensajes de ofertas o cupones. Mientras que el 59% recibe mensajes para recordarles algún pago pendiente o que se han hecho actividades fraudulentas en sus cuentas.

Finalmente, este estudio menciona que los mensajes son la opción preferida para comunicarse de los "millennials", ya que piensan que son menos invasivos y más personales.