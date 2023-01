Princesa de Grecia tunde al príncipe Harry y su libro "Spare"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Marie-Chantal Miller, esposa del príncipe heredero Pavlos de Grecia, se sumó a las críticas contra las diatribas del príncipe Harry plasmadas en su libro de memorias, "Spare", en el que ataca con todo a su familia, especialmente al príncipe William, a Catalina de Gales y a la reina consorte Camila.

La británica Marie-Chantal, también princesa de Dinamarca y duquesa de Esparta por su matrimonio con Pavlos II, es una exitosa empresaria e hija del multimillonario Robert Warren Miller, fundador de la cadena de tiendas de lujo DFS y campeón en navegación británico.

Pavlos de Grecia sería primo de William y Harry por ser hijo del fallecido ex rey Constantino II de Grecia, quien a su vez era sobrino de Felipe de Edimburgo, abuelo de los príncipes, pero aunque él se ha mantenido al margen del escándalo que sacude a la monarquía británica por las declaraciones de Harry, es Marie-Chantal la que ha tomado partido en esta pelea real.

La princesa heredera de Grecia es conocida por expresar su postura sin importarle a quien roza. Recordemos la vez que criticó a Letizia de España por haber manoteado a la reina emérita Sofía de Grecia y Dinamarca, tía de Pavlos de Grecia, después de la misa de Semana Santa en 2018.

"Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Ha sacado el cobre", tuiteó la empresaria y dueña de la marca de ropa infantil Marie-Chantal.

Ahora, Marie-Chantal, reina consorte de Grecia por jure, se fue contra Enrique de Sussex con una imagen que dice más que mil palabras: el aparador de una librería británica que muestra dos títulos, "Spare" y "How to Kill your Family", escrito por Bella Mackie.

Esta imagen ha dado la vuelta al mundo por la lectura entre línea que transmite.