Príncipe Andrés está "desesperado" porque no ha recibido herencia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Andrés se ha quejado de que la reina Isabel II no le dejó dinero cuando murió, han reportado medios locales. El príncipe les ha dicho a sus amigos que está "desconcertado" y "desesperado" porque el rey Carlos III no haya compartido hasta ahora la fortuna de su madre.

El patrimonio de la reina está estimado en más de 650 millones de libras esterlinas, recordó el Daily Mail. El medio mencionó que "una fuente del palacio dijo que la fortuna de la reina había pasado directamente "de monarca a monarca" porque esa era la forma más "eficiente fiscalmente" de transferirla. Una decisión tomada en 1993 significa que no se paga impuesto de sucesiones sobre los activos que se mueven de un soberano a otro.

"Pero eso significa que ninguno de los otros hijos de la reina, incluidos Anne y Edward, han recibido dinero". El príncipe Andrés perdió su financiación pública cuando renunció como miembro de la realeza por acusaciones de abuso sexual y también podría perder Royal Lodge, que comparte con su exesposa Sarah Ferguson, la duquesa de York.

Un amigo del príncipe declaró: "Supongo que lo revisó y no hay testamento". "Está desesperado. Es un miembro de la familia, por el amor de Dios. ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Ir con la gorra en la mano a su hermano mayor para mantener un techo sobre su cabeza? Las cosas van de mal en peor. Es un desastre".

Aunque Andrés está sintiendo el pellizco, se entiende que la reina lo apoyó financieramente. Se entiende que ella hizo una provisión 'muy generosa' para todos sus hijos durante su vida", reportó The Sun. La noticia llega después de que se difundiera que el rey se niega a pagar una factura por el curandero indio del príncipe Andrés, un yogui que viene a vivir a Royal Lodge, Windsor, hasta por un mes a la vez.

Sin embargo, según los informes, el rey negó el reclamo y se dice que le dijo a Andrew que la factura deberá cubrirse con su propio dinero. The Mirror citó una fuente que dijo que "si bien la reina siempre estuvo feliz de complacer a su hijo a lo largo de los años, Charles está mucho menos inclinado a financiar tales indulgencias, particularmente en una era de crisis del costo de vida.

"Las familias están luchando y, con razón, se opondrían a la idea de que se paguen decenas de miles de dólares a un gurú indio para que brinde un tratamiento holístico a una realeza que no trabaja y vive en su mansión de gracia y favor".

Como miembros de la realeza que trabajan, Edward y Anne reciben un estipendio de Sovereign Grant para cubrir los costos.