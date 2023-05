Príncipe William comparte video del fin de semana de la coronación

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- El príncipe William (Guillermo) y su esposa Kate, princesa de Gales, compartieron un video que captura el fin de semana de la coronación del rey Carlos III.

Sus hijos, el príncipe George, de nueve años; la princesa Charlotte, de ocho, y el príncipe Louis, de cinco, también se robaron el espectáculo en la ceremonia que vieron millones de personas en todo el mundo.

William y Kate publicaron el enlace al clip de cinco minutos en Twitter, escribiendo: "El fin de semana de la coronación. Una película de Will Warr".

El video comienza con una voz en off de un presentador de la BBC que dice: "Las banderas están arrancadas, el escenario está listo para un fin de semana de esplendor y celebración".

La película captura la atmósfera de júbilo; muestra a William y Kate reuniéndose con multitudes de fanáticos frente al Palacio de Buckingham la noche anterior a la coronación y en una recepción con líderes políticos.

Pasando al sábado pasado, las imágenes muestran a los príncipes de Gales dentro de su casa y vestidos con todos sus atuendos, mientras la princesa Charlotte y el príncipe Louis miran por la ventana.

Charlotte sonríe mientras salen por la entrada del Palacio de Kensington y señala los autos que esperan para llevarlos a la Abadía de Westminster.

Cambiando a la ceremonia, se reproduce una voz en off de William que dice un juramento a su padre, el rey Carlos III.

En otra escena, multitudes de fanáticos aplauden mientras la procesión militar avanza con el rey, la reina Camila y la familia de Gales saludando desde el interior de sus carruajes.

El día de la coronación termina con imágenes que muestran a miembros de la familia real que trabajan parados en el balcón del Palacio de Buckingham, mientras observan a los aviones.

El video acaba con clips tomados en el Concierto de Coronación en el Castillo de Windsor, protagonizado por Katy Perry y Lionel Ritchie, antes de que William pronuncie un discurso en honor al Rey.

Le dijo a su padre: "Todos estamos muy orgullosos de ti".

También se ve a Kate animando al pequeño Louis mientras empuja una carretilla durante un proyecto de voluntariado en una cabaña de exploradores.

El video marca un contraste con la serie de Netflix lanzada por Harry y Meghan que generó controversia el año pasado. La pareja hizo una serie de afirmaciones explosivas contra la realeza, incluido Harry diciendo que su familia no había entendido que Meghan necesitaba protección contra los ataques racistas, recordó el Daily Mail.