Profesionales de la salud, ¿deberían curar su falta de empatía?

Los profesionales de la salud, deberían curar primero su falta de empatía. ¿Por qué digo esto?

En mi lectura matutina de revistas médicas deportivas me encontré un artículo que llamó mi atención.

Una carta de una paciente, donde justamente cuenta su historia viviendo con #DOLOR crónico.o esto?

Ella comenta que inició con su dolor a los doce años y que se le hicieron todos los estudios del mundo, y nada arrojó algo. Los médicos le dijeron que era su cabeza.

Mis pacientes lo saben, siempre tenemos que descartar lesión anatómica, luego enfermedades autoinmunes, luego etiología psicosomática, pero la forma de explicar es la clave para que el paciente entienda.

EXPLICARLE AL PACIENTE

Hay miles de enfermedades que seguramente no conocemos y por ende, no tenemos cómo detectarlas y menos curarlas, pero hay que explicarle eso al paciente, no somos dioses ni sabios todopoderosos, somos humanos tratando de

ayudar humanos.

La segunda cosa que llamó mi atención fue cuando ella encuentra en la psicología y el deporte su gran salida.

La psicología le ayudó a entender qué si el dolor no se iba a ir, tenía que aprender a vivir con él, a dominarlo, a sobrellevarlo -obvio con ayuda de analgésicos de forma inteligente-. No había diagnóstico, no había cura, había que racionalizarlo.

HACER DEPORTE

El deporte, cosa que también le digo a mis pacientes, no dejes de moverte -hay que individualizar esa indicación, ya que todos somos diferentes-, realiza todo lo que tu cuerpo te permita sin dolor, recuerda que lo que no se usa se atrofia, deja de servir, se hace sin fuerza, por eso, no dejes de moverte... ella lo hizo y cambió su vida.

ETIQUETAS

EN LA MEDICINA

La tercera cosa: Ella habla de etiquetas. Explica cómo los médicos todo quieren clasificar, lo cual es correcto, es la más pura medicina y gracias a eso tenemos los avances que tenemos y podemos diagnosticar y curar tantas cosas de manera efectiva, pero a veces como paciente solo nos interesa resolver el dolor y solucionar el problema; no nos interesa gastar en estudios caros para saber exactamente el nombre y apellido de nuestra lesión.

CALIDAD DE VIDA

Los que me conocen, saben qué a pesar de amar a la ciencia, también soy muy prudente en los estudios que pido y los diagnósticos que emito; ya que si les quitamos el dolor- les regresamos su funcionalidad- recuperamos calidad de vida, a veces no es tan importante saber que tenemos exactamente.

Primero que nada no quiero crear controversia. Quiero crear humanidad y empatía entre médicos y pacientes... ser más equipo y menos enemigos, entender que todos estamos en un mundo complejo y que debemos tener como meta, ayudar.