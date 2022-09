Protege a tu perro de la pirotecnia con el método de Tellington

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Las mascotas suelen estresarse durantes las festividades del 15 y 16 de Septiembre, debido a la pirotecnia que se utiliza para celebrar las fiestas patrias.

Sin embargo, tú puedes ayudarlo con dos métodos diferentes.



El método Tellington

En redes sociales circula una imagen y un video que explica cómo envolver a tu perro o gato para que no se espante con el sonido de la pirotecnia. Dicho método fue creado por la canadiense Linda Tellington-Jones para reducir el estrés en la rehabilitación de animales, principalmente de caballos.

Para realizar este método sólo debes cortar franjas de tela o usar vendas para formar una especie de "x" en su cuerpo.

Sigue estos pasos:

Música clásica

National Geographic sugiere poner música clásica a los animales. Invitan a internautas que tengan animales sensibles ante los cuetes que los días 24 y 31 de diciembre "10 minutos antes de la medianoche", sintonicen un programa especial de una hora para que el consentido de la casa no sufra con la pirotecnia.

Cualquiera que sea el método que hayas elegido, no te olvides de proteger a tu mascota para evitar un episodio de estrés o ansiedad.