Publican foto del rey Carlos III realizando sus deberes oficiales

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El rey Carlos III fue fotografiado con su caja de despacho roja por primera vez. En la imagen se le ve cumpliendo deberes oficiales del gobierno en la Sala del siglo XVIII en el Palacio de Buckingham, reportaron medios internacionales.

Las cajas rojas contienen documentos de los ministros del gobierno del Reino Unido y los reinos, así como de los representantes de la Commonwealth.

Los reportes se envían desde la oficina del secretario privado al Rey, dondequiera que esté en todo el mundo, en una caja roja cerrada con llave, mencionó Sky News.

The Telegraph detalló que en el escritorio frente a él hay una copia gastada de un folio de Shakespeare, de la cual se cree que tomó la línea muy citada de su primer discurso televisado : "Que los vuelos de los ángeles te canten para tu descanso".

"La fotografía fue tomada en una sesión de apenas unos minutos, y se entiende que fue uno de los últimos fotogramas después de que el Rey terminara de posar y se pusiera inmediatamente a trabajar", mencionó The Telegraph.

Se ve al rey sentado en un escritorio antiguo, con su mano sobre una caja abierta llena de papeles desordenados, al menos uno enrollado y atado con una cinta.

"Muestra a Su Majestad el Rey cumpliendo deberes gubernamentales oficiales", dijo el comunicado del palacio.

El 11 de septiembre, un portavoz de la firma dijo que el Rey recibiría inicialmente más de seis cajas, publicó The Telegraph.Imagen, muestra de continuidad en palacio de BuckinghamEn la imagen se muestra una fotografía en blanco y negro de la difunta reina Isabel II y el duque de Edimburgo, que la pareja regaló al rey Jorge VI en la Navidad de 1951."La imagen es otro emblema de la continuidad que el palacio y el nuevo rey han estado tratando de transmitir tras la muerte de la amada reina", agregó Usa Today.En septiembre de 2015, la cuenta de Facebook de la Familia Real dijo que Isabel II recibió cajas rojas todos los días de su reinado, incluidos los fines de semana, pero no el día de Navidad.La fotografía del Rey fue emitida por el Palacio de Buckingham dos semanas y dos días después de la muerte de la Reina Isabel II.Carlos III tiene su propia caja roja de despachoLa caja de la reina llevaba las palabras "La Reina". La caja del rey tiene su propia cifra y está marcada como "El Rey".Anteriormente, la empresa británica de artículos de cuero de lujo Barrow Hepburn & Gale confirmó que las cajas para el monarca estaban en producción.Cada caja, cuyo precio nunca se revela, tiene su propio candado codificado y está diseñada para durar muchos años.Es posible que se fabriquen y entreguen de 10 a 12 cajas en fases durante los próximos meses.Actualmente se están fabricando nuevas cajas rojas propias para el Rey, con seis cajas que llevarán su cifrado real, dijo The Telegraph.La compañía dice en su sitio web que sus cajas "siguen a su titular en todo el mundo, asegurándose de que puedan ejecutar las responsabilidades de su oficina".Agrega: "Dondequiera que en el mundo esté el soberano o el ministro, la caja roja está cerca."Nuestras cajas de despacho no solo tienen un diseño elegante, sino que también son funcionales y seguras".Barrow Hepburn & Gale dijo que el papel de las cajas "no ha cambiado en más de un siglo". Agregó: "Hay dos posibles razones por las que la caja de despacho se convirtió en el icónico color rojo."La razón ampliamente aceptada se relaciona con el príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria, de quien se dice que prefería el color, porque se usaba de manera prominente en los brazos de su familia, Saxe-Coburg-Gotha."Sin embargo, existe una escuela de pensamiento cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVI, cuando el representante de la reina Isabel I, Francis Throckmorton, le entregó al embajador de España, Bernardino de Mendoza, un maletín rojo especialmente construido lleno de morcillas."Fue visto como una comunicación oficial de la Reina, por lo que el color rojo se convirtió en el color oficial del Estado."Los documentos que contienen aseguran que haya transparencia en el proceso de toma de decisiones y proporcionan un registro histórico. Los documentos físicos y los papeles siguen siendo tan importantes ahora como siempre", según Barrow Hepburn & Gale ,Durante el reinado de 70 años de Isabel II, a veces se la fotografiaba con una caja roja, que llegó a asociarse con ella casi tanto como con sus caballos y corgis. En el 70 aniversario de su adhesión en febrero, fue fotografiada en Sandringham, sonriendo y sentada con una de sus cajas rojas.