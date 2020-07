Qué desodorante va mejor con tu piel

Durante épocas de temperaturas altas es muy probable que la sudoración excesiva se haga presente en nuestros cuerpos, algunos son más propensos a desarrollar padecimientos que provoca una sudoración más persistente por contar con glándulas más dilatadas de lo normal, en cualquier caso el desodorante siempre será nuestro mejor aliado en nuestro día a día, y prácticamente diríamos que no podríamos vivir sin él.

Sin embargo algunas fórmulas pueden ser más poderosas para combatir la sudoraciones fuertes, otras más potentes combatiendo el mal olor en nuestro cuerpo debido al efecto natural de transpirar. Pero en otros tantos casos la piel juega un papel súper importante ya que al tratarse de una zona que recibe constante roce con la prendas de vestir o con la misma piel importante poner atención en este aspecto y elegir el correcto para cada una de tus necesidades.

Transpirar es un fenómeno natural y sumamente normal, es una manera que le permite al cuerpo mantenerse a la temperatura adecuada. Sin embargo, lo que provoca el mal olor no es el sudor en sí, sino las bacterias que se nutren de él, y que crean un olor desagradable. El factor más común en donde se presentaría una sudoración extrema probablemente sea el gimnasio, y si no deseas que todos se alejen de ti por el mal olor será necesario que elijas un buen desodorante que no deje pasar ese olor debido a la transpiración que se suele producir.

Las fórmulas que contienen alcohol en algunos casos pueden ser útiles contra el mal olor, pues posee propiedades antisépticas además de ser parte de las esencias aromáticas. Sin embargo si tienes la piel sensible evita estas fórmulas ya que son más agresivos, evita aplicarlos justo después de la depilación o en caso de presentar irritación cutánea, para evitar la sensación raras o reacciones complicadas.

Si tu piel es normal, pero tiendes a sudar más de lo habitual, necesitas un desodorante en roll-on, algunos están diseñados para captar los malos olores y neutralizarlos de forma rápida y efectiva, además de reducir el enrojecimiento de las pieles irritadas o extremadamente sensibles.

Sabemos que la sensación de humedad al aplicar este tipo de desodorantes puede resultar muy incómoda, para evitarlo algunas versiones reducen esta sensación con tecnologías en seco o de secado rápido. El mismo desodorante puedes encontrarlo también en formato spray fresco y spray en seco.

Si vives estresada y solo estas de arriba para abajo todo el día, estás especialmente expuesta a una mayor sudoración. Una vida frenética hace que la piel genere más sudoración y expulse más toxinas, y para ello necesitas un desodorante para pieles sensibles y así evitar irritaciones, además de una sudoración excesiva, algunos pueden durar hasta 72 horas, no deben contener alcohol ni parabenos.