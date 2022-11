Qué opina la mejor amiga de Diana de Gales de "The Crown"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El próximo 9 de noviembre llegará a la pantalla de Netflix la quinta temporada de "The Crown", una de las series más exitosas de la plataforma de streaming.

"The Crown" narra la historia de la familia real británica, y si bien aparecen muchas escenas de ficción, la mayoría de los capítulos narran hechos que ocurrieron realmente. Se espera que en esta quinta temporada se muestre el fallecimiento de la princesa de Gales, Lady Di.

---¿Qué opina la mejor amiga de Lady Di sobre "The Crown"?

Simone Simmons es la mejor amiga de Lady Di, y a 25 años de su fallecimiento, Simmons continúa manteniendo el legado y la memoria de la princesa de Gales.

Recientemente Simmons dio su opinión sobre la serie "The Crown" y aseguró que es una producción "sádica y malvada". La mejor amiga de Lady Di dice que no entiende como una serie quiere recrear un momento tan doloroso como lo fue el fallecimiento de la princesa de Gales.

Simmons también asegura que esa recreación puede empeorar el estado de ánimo de los hijos de Lady Di, el príncipe William y el príncipe Harry. "Los está obligando a revivir el dolor, la agonía y el tormento psicológico que sufrieron cuando murió su madre", dijo Simmons.

---¿Qué detalle reveló Simmons sobre Lady Di y sus hijos?

Simone Simmons también habló sobre el último pedido que Lady Di le hizo a William y Harry. La princesa de Gales les pidió que siempre se llevaran bien y que no existiera el odio entre ellos. Sin embargo ese pedido no se ha cumplido, ya que los hermanos llevan varios distanciados.

A pesar de que Simmons dice que "The Crown" es "sádica y malvada", esta quinta temporada de "The Crown" y la recreación del fallecimiento de Lady Di puede llegar a ser la solución para que los hermanos vuelven a unirse y dejen atrás todos los problemas que han tenido. El fallecimiento de Diana puede resurgir en ellos el deseo de limar asperezas y recordar la promesa que le hicieron a su madre cuando eran pequeños.