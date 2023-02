Razón por la que miembros de la realeza no usan cinturón de seguridad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El rey Carlos III, Kate Middleton y otros miembros de la realeza han sido vistos circular en sus autos sin llevar el cinturón de seguridad puesto, lo que ha causado cierto resquemor entre el público. Una de las veces más recientes que comprobó este comportamiento fue cuando el príncipe Felipe de Edimburgo chocó su camioneta. Esto ocurrió en enero del 2019 y el ahora fallecido duque tenía 97 años.

Más allá de parecer una falta al reglamento de tránsito, hay una razón muy importante por la que los royals no suelen usar el cinturón antichoques.

Simon Morgan, un exoficial de seguridad explicó que estas decisiones no son arbitrarias y aunque suenen confusas, justamente tiene que ver con un tema de seguridad. Consultado por "Hello! Magazine", el experto reveló el secreto.

"Siempre hay anomalías. En la matriz de amenazas y riesgos es cuestión de mirar cada situación individual para decidir cuál es la mejor manera de lograr lo que se necesita. Por ejemplo, considerar que una entrada o salida rápida de un vehículo es más fácil cuando las personas no están atados a los cinturones de seguridad", dijo Simon.

Es decir, el príncipe William, Kate Middleton, el rey Carlos III y otros miembros de alto rango deben estar libres para reaccionar ante cualquier emergencia que ponga en juego su integridad.

"La protección es un área muy particular de la vigilancia y hay muchas áreas grises, pero siempre estás juzgando cada situación para sopesar los riesgos y amenazas con los resultados que estás tratando de lograr", siguió el experto.

Un mes después de que el Duque de Edimburgo protagonizara el mediático accidente renunció a su licencia de conducir.

"Me gustaría que supiera cuánto lamento mi participación en el accidente", escribió entonces Philip.

Así que es muy probable que en los eventos oficiales sigamos viendo a Carlos III, la reina consorte Camila, Guillermo de Gales y su esposa Catalina, entre otros, sin el cinturón de seguridad puesto.