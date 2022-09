Revelan supuesta carta que Meghan envió al rey Carlos III

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El funeral de la reina Isabel II dejó en claro que las relaciones de la familia real con el príncipe Enrique y su esposa Meghan se mantienen tensas. De la desinvitación a la recepción que ofreció el rey Carlos III a los invitados a la ceremonia a la imposibilidad del duque de Sussex de llevar uniforme militar durante la procesión fúnebre, el distanciamiento se dejó ver.

Sin embargo, de acuerdo con Neil Sean, corresponsal de NBC News, Meghan estaría tratando de poner fin a esa situación. Citando a una "muy buena fuente", el periodista señaló que la exactriz habría una carta solicitando una reunión privada con el rey.

¿La razón? De acuerdo con Sean, la duquesa de Sussex quiere "un nuevo comienzo" en la relación, que se fracturó cuando Meghan y Enrique decidieron renunciar a sus deberes reales y mudarse a California, un escándalo que hoy se conoce como "Megxit".

Meghan buscaría con el encuentro limar asperezas y un reacercamiento con la familia real, golpeada por la muerte, el pasado 8 de septiembre, de la reina Isabel II. Sin embargo, Sean señaló, en su canal de YouTube, que no está claro si el plan de Meghan funcionará. Medios británicos señalan que para la familia real ella es la responsable del distanciamiento de Enrique, hijo del monarca, con la familia. Recientemente se informó de una aparente discusión entre el duque de Sussex y su padre por la decisión de este último de no permitir que los hijos de la pareja, Archie y Lilibeth, lleven el título de Su Alteza Real.

La familia real no olvida, tampoco, la entrevista que Meghan y Enrique dieron a Oprah Winfrey, donde denunciaron que cuando ella esperaba a Archie, alguien en la familia preguntó si el bebé no saldría "morenito" por el color de piel de ella, y que incluso pensó en quitarse la vida.