¿Sabes cuál es la mejor opción para el piso de tu hogar?

Darle una ´manita de gato´ a la casa tiene que comenzar en remodelar o remozar, que no pasa sólo por lo visual, sino por lo material y saber cuáles son los pisos que brindan más beneficios para darle estilo a tu casa.

Existe una amplia gama de pisos y azulejos existentes y hay que elegir con gusto. Expertos en decoración recomiendan revisar las opciones y diseños para tener la seguridad de cuál es el indicado.

Punto de partida.

Asesórate sobre los pisos y toma en cuenta consejos, que tu decisión sea la mejor sin gastar de más.

Debes conocer y no olvidar tu presupuesto y apegarte a él. Calcula lo que tienes para gastar y mantente dentro de tus posibilidades.

Conoce los detalles, te ayudará a tener una mejor experiencia de compra. Es indispensable considerar las condiciones y tipos de pisos que vas a utilizar, ya sea para exteriores, interiores, una zona muy transitada, si los quieres brillantes, laminados o vinílicos.

Porcelanatos. Para casa, dan la impresión de un ambiente más lujoso gracias a su apariencia y sensación al tacto suave, además de su versatilidad. Se componen por un material muy resistente debido a su fabricación de la mejor calidad.

Una ventaja es que se puede limpiar de manera sencilla, sólo se necesita agua y jabón para dejarlos relucientes.

Cemento y hormigón. Son modernos, duraderos y resistentes. Se pueden pintar de muchos colores y pueden tener acabados plastificados. El cemento alisado permite varios usos, diseños y formas variadas. Puede quebrarse y perder resistencia si no se le trata con cuidado. Por otro lado, el hormigón estampado tiene una técnica similar al cemento alisado, sólo que se texturiza la superficie mediante moldes.

Vinílicos. Este tipo de material brinda una gran durabilidad y versatilidad, ya que varios de sus diseños imitan a la madera, haciéndolo combinable en diversos espacios de tu casa.

Son muy resistentes a la humedad y cuentan con un plus muy importante: reducen los sonidos de impacto al momento de pisarlos.

Laminados. Están elaborados con soporte de fibras de madera compactadas de alta densidad que ofrecen una serie de ventajas, como la resistencia al uso y su capacidad antideslizante que evita accidentes.

Sus precios son muy accesibles, son de fácil instalación y su gran variedad de diseños permite que se amolde a cualquier estilo.

Cerámicos. Gracias a su resistencia, este material es funcional en interiores y exteriores. A su vez, es uno de los más usados en pisos para casa por su gran diversidad de formas, colores, dimensiones y texturas.

Madera. Se caracterizan por su perdurabilidad y por transmitir calidez a los ambientes impersonales y fríos. Estos pisos se pueden colocar en cualquier habitación de la casa. Para colocarla se debe tener conocimiento sobre secado y estacionamiento de la madera, ya que esto condiciona su durabilidad y calidad. Pueden tener acabados elegantes y clásicos, rústicos y modernos.

Piénsalo bien. Los materiales que imitan la madera son una pieza clave en pisos modernos para interiores. Puedes elegir entre pisos cerámicos, laminados, vinílicos o porcelanatos.

Para darle un toque contemporáneo, puedes pensar en colores claros que harán de los ambientes espacios más luminosos.

Ahora que ya sabes cuáles son los pisos más utilizados, podrás escoger el mejor de acuerdo con cuántas personas viven en tu hogar, el color de tus muros.

No olvides preguntar si son resistentes en exteriores o no, en dónde vas a colocarlos y si son de fácil instalación y limpieza.

Consejos de instalación

La instalación de pisos puede ser una tarea complicada y que requiere habilidades y conocimientos específicos. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarte a instalar tu piso con éxito:

Prepara la superficie. La superficie donde se instalará el piso debe estar limpia, nivelada y libre de imperfecciones. Si la superficie no está en buenas condiciones, deberás realizar reparaciones antes de comenzar la instalación.

Mide y corta con precisión. Asegúrate de medir cuidadosamente la habitación donde se instalará el piso y cortar las piezas del tamaño adecuado. Utiliza herramientas de corte de alta calidad y sigue las instrucciones del fabricante.

Asegúrate de usar un adhesivo de calidad que se adapte al tipo de piso elegido.

Cada tipo de piso tiene diferentes requisitos de instalación, por lo que es importante seguir las instrucciones del fabricante para garantizar una instalación correcta y segura.

Deja una expansión adecuada. Al instalar pisos de madera, es importante dejar una expansión adecuada para evitar que el piso se deforme o agriete con el tiempo. Realiza un mantenimiento adecuado: Una vez que se ha instalado el piso, es importante realizar un mantenimiento adecuado para asegurar su durabilidad y buen aspecto.