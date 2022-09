Samuel García y Mariana Rodríguez serán papás

A-AA+

Samuel García y Mariana Rodríguez van a ser papás, así lo anunciaron en un mensaje en redes sociales en el que señalan que la primera dama de Nuevo León está embarazada.

Mariana Rodríguez usó su cuenta de Instagram para compartir que pronto serán tres en la familia.

"Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos -Mamá y Papá", publicó en la red social.

La esposa del gobernador de Nuevo León compartió en 2020 que habría sufrido un aborto espontáneo.

La pareja causó revuelo tras "adoptar" por un fin de semana a un bebé del DIF de Nuevo León a principios de este 2022.

"Estoy a punto de terminar aquí el día en Capullos muy emocionada porque Emilio se va a venir a mi casa este fin de semana".

Mariana Rodríguez destacó que pidió un permiso de convivencia familiar, sin embargo, ella no tiene ningún vínculo con el menor.

"Pedí un permiso de convivencia familiar, ya que ese se da cuando ya hay un vínculo entre el niño y la familia, por ejemplo, muchos de los niños que se fueron ahorita de vacaciones a convivencias familiares con personas que tenían un vínculo sentimental (..) Entonces te vienes fin de semana conmigo, todavía no puede ser acogimiento porque no estoy certificada, pero pues por lo pronto será un fin de semana, así que Samuel ahí vamos", dijo.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida, ya que se les cuestionó el uso mediático del bebé y de haber saltado procesos que muchas familias tienen que cumplir, incluso por años, para poder adoptar.