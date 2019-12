Santa Claus y otros lugares que tienen nombres raros

¿Cuántas veces te has parado frente al letrero de un destino solo para tomar una foto de un nombre divertido o raro? En vez de hacer la parada solamente para la foto de tu Instagram, ¿por qué no visitarlos? Algunos de estos sitios son sin duda dignos de conocer. Por ejemplo, aquí en México tenemos a "La Chingada".

Desde pueblos pintorescos y tranquilos hasta cataratas y parques de diversiones, estos lugares con nombres raros son verdaderamente encantadores y tienen mucho que ofrecer a cualquier aventurero.

1. Santa Claus, Indiana, Estados Unidos

Conocido por su simpático nombre, Santa Claus, Indiana, en Estados Unidos, recibe miles de cartas para Papá Noel durante la época navideña todos los años. Esta ciudad tiene un grupo trabajador de "duendes de Santa" (un equipo de voluntarios) que tratan de responder a todas. Esta alegre ciudad también cuenta con el primer parque de diversiones del mundo, inaugurado en 1946 por un padre de 9 que quiso crear algo especial para los niños que visitaban el pueblo esperando conocer a Santa. Actualmente el parque ofrece juegos mecánicos y toboganes emocionantes para todas las edades, así como espectáculos y eventos especiales.

Dónde quedarte: Lake Rudolph Campground & RV Resort

2. Drama, Grecia

En la tranquila ciudad de Drama, sorprendentemente ¡no hay ningún drama! Ubicada en la región macedonia del noreste de Grecia, está situada entre frondosas colinas verdes, impresionantes cataratas, y kilómetros de naturaleza virgen que explorar. La zona también se conoce por tener las temperaturas más bajas de Grecia, así que tendrás la oportunidad poco común de esquiar en las pistas del Monte Falakro, que se encuentra a solo una hora en auto.

Cada año, la ciudad de Drama celebra uno de los festivales navideños más populares y encantadores de Grecia, llamado Oneiroupoli, que significa "ciudad de ensueño". Este evento se lleva a cabo en un espacio de alrededor de 2 hectáreas en los jardines municipales de Drama, comienza a principios de diciembre y dura todo el mes. Los visitantes, sin importar su edad, podrán buscar regalos artesanales en los puestos del mercado navideño, disfrutar de las resplandecientes luces y probar especialidades locales de temporada.

Dónde quedarte: Hydrama Grand Hotel

3. Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, Reino Unido

A menos que sepas galés fluido, probablemente no puedas pronunciar el nombre de este destino e incluso si lo logras, ¡es un verdadero trabalenguas!

Después de una colina en Nueva Zelanda que tiene 85 letras en su nombre, Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch tiene el segundo nombre de una sola palabra más largo del mundo (con 58 caracteres) y atrae a visitantes de todo el mundo. Y aunque no puedan pronunciar el nombre del pueblo, les encanta tomarse fotos frente a la estación de tren. Hasta alrededor de 1860, el pueblo tenía un nombre más corto: Llanfairpwllgwyngyll, pero lo cambiaron para atraer más visitantes. Se traduce a algo así como: "Iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un remolino rápido y la iglesia de San Tysilio cerca de la cueva roja".

Dónde quedarte: Y Gorsaf

4. Hell, Noruega

¡Bienvenido a Hell (Infierno)! Aunque el nombre de esta pequeña ciudad noruega probablemente venga de la antigua palabra nórdica hellir, que significa "cueva", los visitantes de todo el mundo disfrutan de tomarse fotos en frente de la estación de tren de Hell y hacer bromas como, "see you in Hell" ("te veo en el infierno" en inglés). Aunque, de hecho, es más probable que experimentes frío subártico y carreteras cubiertas de hielo que fuego eterno en este pintoresco pueblo. El Festival de Blues de Hell también atrae a muchos visitantes y amantes de la música de todo el mundo se reúnen ahí todos los años durante el primer fin de semana de septiembre.

Dónde quedarte: Scandic Hell

5. Cariño, España

En la provincia de A Coruña, en España, muy al norte, se encuentra este lugar de nombre dulce y amoroso que tiene unas playas espectaculares, aunque muy frías. Es famoso, además de por su nombre, por su aspecto pintoresco, otorgado por coloridas casas construidas sobre acantilados, y por su cocina del mar, especialmente los percebes.

Sus playas son, sin embargo, el atractivo principal. Están la de Fornos, la de Figueiras y la de A Postiña y aunque no son para nadar, son preciosas para recorrer.

Dónde quedarte: Casa Grande Fontao