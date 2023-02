Tania Ruiz habla de su ruptura con Peña Nieto

A-AA+

Tania Ruiz se sinceró sobre su situación actual, después de que hace unas semanas confirmó que había terminado su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, y ahora compartió que no la ha pasado nada bien, pues ha llorado durante varios días.

En entrevista con "Hola!", la empresaria compartió cómo ha logrado afrontar estos días, tras su separación del exmandatario mexicano, con quien, incluso, tenía planes de boda.

Además, destacó que dio lo mejor de sí para que las cosas funcionaran, aunque al final no salieron bien. "No hay mejor satisfacción después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo", expresó Ruiz.

La socialité reveló que ha tenido momentos difíciles, pues ha llorado mucho, aunque esto también ha resultado sanador, para poder salir adelante.