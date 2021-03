Tendencias en manicure

La atención al detalle lo es todo y muchas veces, un buen look resalta no solo por los accesorios, el vestido, o cualquier otra prenda que escojas, sino también por la manicure, el cual no necesariamente debe ser de lo más vistoso pues las tendencias del momento van desde la explosión de colores hasta los nail arts más minimalistas, como bien lo han mostrado los manicuristas de las famosas.

TONO BURGUNDY O VINO

¿Eres de las que siempre confían en el rojo? Te presentamos una versión mucho más audaz, sexy y moderna: las uñas en tono burgundy o vino, una tendencia que al parecer está de regreso.

Son ideales para los eventos más importantes. Las puedes llevar ovaladas o si quieres sorprender elige unas largas, en diseño de almendra o stiletto.

TRANSPARENTES Y CON BRILLOS

Otra de las propuestas perfectas para quienes aman el estilo minimalista es optar por una base transparente o en tonos muy sutiles, con brillos que pueden ir en degradado o haciendo formas específicas, como flores o estrellas.

En forma ovalada y con ligeros destellos azules que sin duda te dará una apariencia romántica y muy chic.

EN CORAZONES

Sí, San Valentín ya pasó, pero los corazones son ese diseño que

siempre será vigente no importa qué temporada sea.

La creatividad de su manicurista, quien reinventó el clásico manicure francés con un diseño de corazones bastante chic

y femenino.

FRENCH MODERNIZADO

Y hablando de la manicure francés, éste regresó de una forma bastante colorida, al cambiar el blanco por colores vibrantes.

Esta tendencia puede ir sola o acompañada de diseños como nubes, corazones, animales, ¡o lo que te imagines!

CARITAS FELICES

Si hay una manicure que tiene el poder

de elevar tus ánimos, es éste.