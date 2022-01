¡TENDENCIAS!

Año nuevo ¿armario nuevo? Te mostramos esos looks de tendencia que puedes crear con básicos y otras prendas que seguramente ya tengas.

Porque vestir bien no se trata tanto de atesorar un vestidor enorme y variado, como de saber combinar las piezas con gracia o conocer cuáles son los que siempre funcionan.

¿Por ejemplo? El traje de falda y minifalda, una base ideal para crear un estilismo parisino con una boina.

CHALECO ESTAMPADO

El chaleco estampado que va a arrasar en nuevo año.

Todos los indicios apuntan a que, en los próximos meses, el chaleco estampado va a ser la prenda con la que las chicas que más saben de moda actualizan.

Esta clase de piezas dotan de un aire especial a los looks más bohemios.

DE FIESTA

¿Tienes ganas de un look de fiesta?

Si bien estas navidades no han sido todo lo festivas que nos hubieran gustado, en realidad no hace falta tener ninguna celebración para ponerse un look de noche.

Así que, si te apetece, ya sabes: sea la hora que sea, un little black dress siempre es un acierto. Puedes optar por un conjunto con cazadora de ante, vestido drapeado y las botas cowboy que, esta temporada, son el mejor sustituto de los stilettos.

PANTALÓN DE PANA

El invierno del pantalón de pana.

Te lo contábamos hace semanas: la mejor compra para los meses de frío, este año, es un pantalón de pana.

Su aire vintage encaja a la perfección en los armarios más románticos, pero también en el estilo de las chicas más bohemias.

Y combinarlo es tan sencillo.

llévalo con un cárdigan en un tono neutro, ¡y lista!

TRAJE

Un traje ¿con cárdigan? No mentimos al decir que una chaqueta de punto combina

con todo.

Que queda bien con vaqueros y falda es algo obvio, pero también la puedes llevar con vestidos largos e incluso con traje.

Y es que ni siquiera necesitas tener un traje gris; busca una americana, un cárdigan y un pantalón ancho de tonos similares y aprovecha el efecto estilizador de cualquier look monocromático.

ABRIGO DE CUADROS

Un abrigo de cuadros (nada clásico). Olvídate de siluetas rectas, cortes minimalistas o estampados discretos porque, esta temporada, vuelve la inspiración grunge para hacerle la competencia a los abrigos de cuadros más clásicos.

Puedes combinar un diseño en rojo y negro con un pantalón campana, consiguiendo un estilismo muy noventero.

MOCASINES

Cómo llevar mocasines en invierno. ¿Adoras llevar zapatos de este tipo en cualquier estación? Entonces no pueden faltar en tu armario calcetines que combinar con todos tus looks, sobre todo si, llevas pantalones cortos que los dejan a la vista.

Incorpora también un chaleco, aunque en una versión más informal que se inspira directamente en los abrigos de piel vuelta y borrego que tanto se llevan este invierno.

MARRÓN CHOCOLATE

El marrón chocolate es el nuevo negro. Las pasarelas lo adelantaron, Zara lo confirmó y ahora son las calles las que van a teñirse de este tono tan fácil de llevar, un nuevo neutro en los vestidores de las expertas en moda.

Elígelo para tu look monocromático con suéter, falda de punto y un abrigo largo a los que añade complementos en rosa flúor, un color complementario que aporta un toque de luz para los días oscuros.