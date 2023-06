"Tenía que detener el odio a mi esposa": príncipe Harry

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Harry declaró este miércoles que tomó la decisión de demandar a medios británicos por supuestas escuchas ilegales, en parte para "detener el odio hacia mí y hacia mi esposa".

En su segundo día de testimonio ante el Tribunal Superior de Londres que dilucida si diarios como el Daily Mirror incurrieron en ilegalidades al cubrir la vida del príncipe Harry, éste aseguró que la primera vez que pensó en demandar fue en 2018, cuando conoció a su abogado, David Sherborne.

"Hablamos de encontrar la manera, un curso de acción para detener el odio hacia mí y hacia mi esposa", señaló en su testimonio, acusando a la prensa de no dejarlo vivir nunca en paz. Su abogado culpó directamente a los medios de haber provocado episodios de depresión en su cliente por la cobertura invasiva de su vida.

El hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana sostiene que en 140 artículos publicados por diarios de MGN entre 1996 y 2010 había datos a los que los periodistas accedieron de manera ilegal, si bien en esta audiencia se tienen en cuenta apenas 33.

En la vista de hoy, Harry respondió a preguntas concretas del abogado de Mirror Group (MGN), Andrew Green, sobre varias de esas publicaciones, como un artículo publicado en septiembre de 2007 que hablaba de la "relación aparentemente problemática" que mantenía el duque con la sudafricana Chelsy Davy.

El artículo difundido por el tabloide The People indicaba, por ejemplo, que "el romance del príncipe Harry con Chelsy Davy está en crisis tras una serie de amargas broncas" y aseguraba que "la preciosa Chelsy está furiosa y profundamente disgustada con Harry tras tres discusiones monumentales".

"Yo nunca hablé de ningún detalle con gente del palacio sobre mi relación con mi novia, con lo que atribuir esa información a una fuente de palacio es increíblemente sospechoso", observó hoy el duque, quien aseguró haber encontrado un dispositivo de rastreo en el coche de Davy.

Harry tuvo que contener las lágrimas cuando Sherborne le preguntó: "Finalmente, Príncipe Harry, ha estado en ese estrado de testigos durante más de un día y medio. Tuviste que leer estos artículos y responder preguntas sabiendo que esta es una sala de audiencias muy pública y que los medios de comunicación de todo el mundo están mirando. ¿Cómo te ha hecho sentir eso?".

Harry se quedó en silencio y bajó la cabeza. Luego, con la voz quebrada, dijo: "Es demasiado". Confesó que fue "doloroso" leer en la prensa artículos que parecían ser alegres sobre el mal momento que pasaba por los altibajos en su relación con Davy.

El duque de Sussez sostuvo que el hackeo telefónico en su contra realizado por MGN se hizo a "escala industrial" y que sería una "injusticia" si su demanda no prospera.

Harry también consideró que los artículos sobre su relación con Caroline Flack, la fallecida presentadora de televisión, fueron obtenidos mediante piratería telefónica. "¿Cómo pudieron saber todo eso de mi vida?", cuestionó.

Green aseguró que no hay ni un solo elemento de evidencia que mostrara la piratería telefónica. Sin embargo, el abogado de Harry leyó un correo electrónico de la periodista de Mirror, Katie Hind, que describe cómo hackear teléfonos.

En su testimonio, Jane Karr, periodista de The Mirror, aseguró que no sabía cómo un investigador privado obtuvo números de teléfono "y nunca preguntó cómo". Ella ha negado haber obtenido información ilegalmente y señaló que no pensó que sus reporteros obtuvieran información "de manera ilegal".