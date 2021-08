Tinder permitirá a usuarios validar su perfil con identificación

Puede que cada vez un mayor número de personas estén dispuestas a usar tecnología en su vida diaria y usar hasta para encontrar el amor en línea. De hecho, durante la contingencia sanitaria las apps de citas registraron mayor demanda. Sin embargo, los usuarios siguen teniendo algunos miedos, entre ellos, que su potencial pareja en verdad sea quien dice ser. Precisamente pensando en brindar mayor seguridad en ese sentido, Tinder dio a conocer que permitirá a los usuarios validar su perfil con una identificación.

La plataforma de citas ya contaba con un sistema de Verificación de identidad, no obstante este solo estaba habilitado para los usuarios de Japón. Pero ahora se planea que sea accesible para todo el mundo.

Por ahora la compañía no ha dado muchos detalles sobre cómo funcionará esta actualización, solo ha confirmado que espera que se implemente en "los próximos trimestres". En un comunicado, también compartió que la verificación de identidad "comenzaría como voluntaria" y que consultará a algunos especialistas con el fin de determinar "qué documentos son los más apropiados en cada país" y otros detalles.

Los ejecutivos de Tinder señalaron que si bien la verificación de identidad puede ser un problema "complejo", y que algunos usuarios "pueden tener razones convincentes por las que no pueden o no quieren compartir su identificación con el mundo a través de una plataforma en línea", afirmaron que están trabajando con varios expertos para garantizar que su enfoque sea "equitativo" y que la protección de la información esté garantizada.

--Más opciones de seguridad

La verificación de identidad sería la última actualización de seguridad para la aplicación de citas que ha agregado otras funciones destinadas a tranquilizar a los usuarios sobre la identidad de sus posibles parejas.

Una herramienta que la empresa habilitó hace unos meses es una función que permite identificar a quienes tengan antecedentes por violencia o acoso. Match, la empresa dueña de Tinder, compartió que esta app fue la primera plataforma del grupo en conectarse con Garbo, una herramienta de verificación de antecedentes sin fines de lucro que fue fundada por mujeres.

La razón de utilizar esa base de datos es que, como señalaron, es común que los abusadores lleguen a esconderse detrás de registros e informes públicos costosos y difíciles de encontrar sobre sus antecedentes de violencia, por lo que podrían engañar a sus próximas víctimas mostrando una personalidad afable en la app. Pero con la herramienta eso ya no es posible.

Vale la pena explicar que Garbo recopila registros públicos e informes de violencia o abuso, como órdenes de restricción, acoso, arrestos y condenas. Sin embargo, la organización sin fines de lucro también trabaja con programas de equidad racial y justicia de género pues están haciendo énfasis en la inequidad que reciben las personas de color cuando tienen que enfrentar algún proceso legal. Es por ello que la plataforma excluye de su verificación de antecedentes cualquier arresto realizado en relación con la posesión de drogas y las infracciones de tráfico, ya que afectan de manera desproporcionada a los grupos marginados.

La mala noticia es que el grupo solo trabaja en Estados Unidos, aunque la plataforma ha dado conocer que planea seguir agregando información y funciones de seguridad en todo el mundo.