Top 10 de los mejores shows en la historia de Las Vegas

Las Vegas es, por lejos, una de las mecas del espectáculo, y es ese, además, uno de los motivos principales por los cuales muchísimos turistas llegan hasta allí cada día.

Por supuesto que los casinos, los lujosos hoteles y la vida nocturna son parte del escenario que todo visitante espera encontrar en esta ciudad levantada casi mágicamente en el medio del desierto y eso es lo que la hace espectacularmente única. Sin embargo, el despliegue artístico y las figuras de nivel internacional que allí se presentan, muchas veces con shows estables, hacen de esta ciudad un verdadero ícono de la industria del entretenimiento.

Por cierto, la majestuosidad de los hoteles en Las Vegas, sin dudas, merece un capitulo aparte. Y posiblemente podríamos considerarlos como parte del show al que esta ciudad nos tiene acostumbrados. Dentro de sus lujosas instalaciones podemos encontrar desde una réplica del mismísimo canal de Venecia, hasta un parque de diversiones.

Ninguna excentricidad parece demasiado a la hora de hablar de los hoteles en Las Vegas, y sino lo crees, pues entonces puedes descubrirlo tu mismo navegando en el link donde encontrarás todas estas alternativas de alojamiento increíbles y absolutamente fuera de lo común.

Pero si lo que quieres es saber qué tipo de espectáculos y shows puedes encontrar en esta ciudad de ensueño y diversión asegurada, te proponemos un repaso por los mejores shows que alguna vez hayan sido parte de las propuestas más destacadas y espectaculares de Las Vegas.

Esta característica se le ha atribuido a varias ciudades a lo largo de la historia, pero estamos seguros de que a Las Vegas realmente le queda, ¿no lo crees?y en muchas ocasiones si no sales del hotel posiblemente hasta logres perder el sentido del tiempo, y no sepas si aún es de día o ya ha caído la noche.

Lo que si podemos asegurar es que esta ciudad ha sido testigo de la visita de los más populares artistas de lo que te puedas imaginar, y cuando decimos populares, pues hablamos de los más increíbles de los que tengamos memoria. Desde Elvis hasta Frank Sinatra, como símbolos de la historia más glamorosa de la ciudad y el majestuoso Cirque du Soleil, en la actualidad, han tenido sus noches mágicas ofreciendo al público los mejores shows de los que se tenga memoria.

Pero si de shows de mega estrellas se trata, estos son, según nuestros registros, lo que más éxitos han tenido, no sólo por la cantidad de tiempo que han permanecido allí, sino también por el despliegue impresionante que han mostrado noche tras noche durante sus famosos "residencias", como se llaman popularmente a las jornadas en las que se presenta un show, que por lo general dura varios meses.

1. Celine Dion

Nuestra preferida, y la de muchos que han tenido la oportunidad de verla brillar en el escenario del emblemático hotel Ceasars Palace de Las Vegas. Sin lugar a dudas, es el concierto al que todos quieren asistir y Las Vegas lo ha tenido, durante todas las noches (menos los lunes) a lo largo de varias temporadas para beneficio de los afortunados que han tenido la posibilidad de disfrutar de esta mega artista en vivo.

2. Shania Twain

Otra cantante canadiense que a través de su repertorio e música country con toques pop, ha logrado transformarse, junto con su colega, Dion, en una de las mujeres con, más discos vendidos en la historia de la música de los Estados Unidos.

Su increíble show, que incluyó bailarines y músicos todo el tiempo en escena y las escenografías mas alucinantes, y hasta se dio el lujo de entrar al show montada en un caballo, bien al estilo western. ¡Todo un lujo!

3. Rod Stewart

Otro de nuestros románticos predilectos, y mega estrella a nivel mundial. Se da el lujo de pasear a su público por más de 5 décadas de éxitos, en donde seguramente serás parte de un viaje musical en el tiempo sin precedentes.

4. Cirque du Soleil

Un clásico de Las Vegas, este show que lo tiene todo y que, aunque no lo creas tiene 8 espectáculos simultáneos con diferentes temáticas y bandas de sonido que acompañan a la perfección todo el desarrollo de un show que resulta difícil de explicar si no lo has visto nunca.

Entre los hoteles en los que este espectáculo se desarrolla, destacamos el que puedes ver en el hotel Bellagio, llamado "O", si estas por allí, ¡pues no te lo puedes perder!

5. Le Reve

Con presentaciones diarias en el hotel Wynn, este espectáculo del que pocos hablan y conocen, para algunos críticos expertos, es incluso más increíble que le mismísimo Cirque du Soleil ¿Te lo imaginas?

6. Blue Man Group

Otro clásico que tiene su residencia en Las Vegas hace ya muchas temporadas y que sigue cautivando a grandes y chicos con su música y baile. Se presenta en el hotel Luxor, si, ese que parece la pirámide de Egipto.

7. David Copperfield

El mago más famoso del mundo despliega todo su encanto e ilusionismo en el emblemático MGM Grand Hotel. Sin dudas un show que no debes dejar de ver.

8. Casinos

Para finalizar con nuestro listado de las mejores atracciones y shows que ofrece esta ciudad increíble ya sabes que cualquier hotel Casino en Las Vegas, es un espectáculo en sí mismo, así que no te prives de la posibilidad de conocer la mayor cantidad de casinos que puedas, aunque ¡no necesariamente tienes que apostar en todos!

Obviamente nuestra lista de top 10 no puede terminar sin incluir a los ya mencionados Elvis, Fran Sinatra que le ponen el broche de oro a los más buscados y los más renombrados shows de los que tengas memoria, nada que envidiar a Broadway.

¿Listo para hacer reservaciones?

Si ya te hemos convencido de que esta ciudad lo tiene todo, entonces te invitamos a que chequees la lista de hoteles en Las Vegas que ofrece nuestra gente amiga de Despegar, para que puedas ver todo lo que hay esperando por ti en esta ciudad increíble.