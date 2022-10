William y Kate podrían mudarse al castillo de Windsor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Como parte de todos los cambios y reajustes que ocurren en la familia real del Reino Unido desde el ascenso al trono de Carlos III como Rey, el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, también experimentarán algunas variaciones en sus vidas. La pareja que sigue en la línea de sucesión al trono se había mudado a Adelaide Cottage para estar cerca de Isabel II, pero tras su sorpresivo fallecimiento, tendrán otra mudanza.

"Parece que William y Kate vivirán en el Castillo de Windsor", reveló Christina Garibaldi a "Royalty Us". "Según el fideicomiso de la colección real, 40 monarcas han llamado hogar al castillo de Windsor desde que fue construido por Guillermo el Conquistador en el siglo XI".

Guillermo de Gales y Catalina de Gales son papás de tres: los príncipes George, Charlotte y Louis, quienes también dejaron el colegio Thomas´s Battersea y se matricularon en el colegio Lambrook, que está cerca de su nueva dirección.

La experta real considera que este movimiento de los príncipes de Gales al castillo de Windsor podría ser otro 'golpe bajo' para el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes pidieron a Isabel II vivir en ese lugar tras su boda. Petición que fue rechazada.

"Creo que hubo muchas conversaciones, especialmente porque Adelaide Cottage es muy pequeña", agregó Christine Ross. "Definitivamente hubo rumores e insinuaciones de que Adelaide Cottage era un punto de parada hasta que se mudaron al castillo de Windsor, pero no creo que lo hicieran hasta que la Reina hubiera fallecido".

"No creo que veamos este movimiento muy rápido. Creo que sus hijos han tenido un nuevo año escolar tan tumultuoso, pero el cambio es inevitable".

Actualmente, el príncipe William y Kate Middleton están fuera de todo compromiso oficial porque se han tomado un descanso para sus vacaciones de verano. La ausencia de los príncipes de Gales y Cambridge responde a que han aprovechado que sus tres hijos están de vacaciones para descansar en familia en el conocido autumm breake.