William y Kate reaparecen en público tras los ataques de Harry

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El príncipe William y Kate Middleton han cumplido con su primer evento público desde la publicación de "Spare", el incendiario libro de memorias del príncipe Harry en el que ambos son fuertemente señalados.

Aunque la princesa de Gales reapareció el pasado miércoles 11 de enero con un rostro serio y devastado, este día lució fresca y muy animada, al igual que el príncipe Guillermo, quien también fue todo sonrisas.

En su primer acto oficial del año, los príncipes de Gales visitaron el nuevo hospital Royal Liverpool University, ubicado en Merseyside, Reino Unido. Después acudieron a una organización dedicada a la salud mental llamada Open Door Charity.

Algunas personas no pudieron evitar lanzar preguntas sobre el libro del duque de Sussex, aunque como se esperaba, el príncipe William y Kate Middleton pasaron de largo.

Para la ocasión, utilizó un vestido corte midi de punto en color azul marino de Cefinn Studio, el cual adornó con un cinturón negro y acompañó con un abrigo de cuadros verdes y azules de la marca Holland Cooper.

Mientras que el príncipe Guillermo de Gales hizo match con su esposa al llevar una chaqueta y pantalón en color azul marino y un suéter verde, lo que demuestra que están unidos hasta en los más simples detalles.

Medios como "Daily Mail" y "The Mirror" aseguran que el hijo mayor del rey Carlos III se encuentra furioso por los ataques de su hermano Harry, quien asegura haber sufrido violencia física y verbal por parte de William, de 40 años.

Sin embargo, el Príncipe heredero se mostró tranquilo y sonriente a lado de su esposa, quien también fue perjudicada en "Spare", el libro de memorias del príncipe Harry.

Hasta el momento no se sabe si el duque de Sussex acudirá a la coronación del rey Carlos el próximo mes de mayo, de ser el caso, sería la primera vez que la familia real británica se encuentre desde las incendiarias declaraciones.

Antes de leer los pasajes en el libro de Harry, se pensaba que la relación entre los hijos de la fallecida princesa Diana era buena y muy unida, incluso con Kate Middleton; sin embargo, al parecer Harry siempre se sintió un "reemplazo" y cuando conoció a Meghan Markle se distanció de su familia.