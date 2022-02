Ximena Navarrete se defiende de críticas por alimentación de su hija

Ximena Navarrete fue duramente criticada luego de compartir detalles sobre la alimentación de su pequeña hija. Durante una sesión de preguntas y respuestas la exreina de belleza compartió los horarios de comida de su bebé, pero hubo algo que preocupó a sus seguidores.

La modelo tapatía dijo que sólo ha estado alimentando a la pequeña Ximena mediante lactancia y que por las noches su última comida la hace aproximadamente a las 20:00 horas y después vuelve a comer hasta las 5:00 horas, un espacio de nueve horas que muchos consideraron demasiado tiempo sin alimentar a un bebé.

"Es exagerado 9 horas sin comer, tú la debes despertar para que coma", fue uno de los comentarios, sin embargo ella respondió poco después ante estas opiniones, argumentando que, prefiere dejar que su hija marque su propio ritmo de apetito y asegurando que, todos los cuidados que tiene con su primogénita están supervisados por un pediatra.

"No la voy a despertar para que coma por la noche. Yo sólo sigo las indicaciones de mi pediatra, mi asesora de lactancia y mi instinto", afirmó la Miss Universo 2010.

Junto a su esposo Juan Carlos Valladares recibió a Ximena el 8 de diciembre del 2021 y a través de su cuenta de Instagram ha compartido desde el proceso de embarazo, que realizó con ayuda de un tratamiento científico, hasta la primera vez de la bebé en la playa.

"Mi bebé toma 5 onzas (de leche) antes de dormir y con eso está perfecta para volver a pedir a las 5:00 am. Ella solita así lo va pautando" señaló Navarrete.

Algunas famosas que han felicitado a la modelo de 33 años son Andrea Legarreta, Grettell Valdez, Karla Díaz y sus compañeras de certamen Lupita Jones y Marisol González.

Entre otras cosas Ximena anunció que ya está en preparativos para el bautizo de su pequeña, y pidió a sus seguidores que fueran tolerantes con los procesos de cada mamá y sus hijos.

"Lo que es un poquito exagerado es no comprender que cada bebé es diferente y cada bebé necesita cosas distintas en sus diversas etapas".