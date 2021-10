8 ideas de negocios por internet para ganar dinero

Ganarse la vida a través internet no es un sueño inalcanzable. Más bien es la realidad de un gran número de emprendedores que han apostado por la vía online para sacar adelante sus proyectos.

Si tú también estás pensando en buscar ingresos por los medios digitales, a continuación encontrarás una serie de ideas de negocios por internet que puedes poner en marcha fácilmente y que han demostrado ser rentables.

1. Montar una tienda online

Una de las formas más populares de ganar dinero online es crear un e-commerce. Para ello no se requiere tener conocimientos de programación, ya que existen plataformas que permiten crear el sitio y luego, tan solo hay que gestionarlo.

Las tiendas online tienen otra ventaja, que consiste en que hoy en día los consumidores compran todo tipo de artículos por internet, por lo que puedes vender algún tipo de producto que te guste o con el que tengas experiencia.

2. Vender productos digitales

Acabamos de ver que uno de los posibles negocios digitales consiste en vender artículos físicos. Pero también existe la opción de poner a la venta recursos digitales, como pueden ser cursos, fotografías, e-books, etc.

En efecto, si por ejemplo tienes conocimientos importantes sobre una determinada materia, puedes crear tu propio curso y venderlo. La gran ventaja de este proyecto es que se obtienen recursos pasivos, lo que significa que tú creas tu producto una sola vez, pero ganas dinero cada vez que consigues una venta.

3. Hacer marketing de afiliación

Si tienes un importante número de seguidores en tus redes sociales y habilidades para hacerlo aumentar, puedes suscribirte a un programa de afiliados. Esto consiste en recomendar los productos o servicios de una determinada marca y ganar una comisión cada vez que una persona haga una compra a través del enlace que tú le facilites para ello.

También puedes hacer marketing de afiliación a través de tu blog, si tiene tráfico suficiente para ello. Empresas tan potentes como Amazon permiten monetizar a través de la afiliación.

4. Llevar un comercio de drophipping

Otra forma de vender productos, en este caso físicos, es el dropshipping. Se trata de montar una tienda online y vender una serie de artículos, pero sin tenerlos previamente en un almacén. Para ello es necesario ponerse en contacto con uno o varios mayoristas que vendan aquello que tú deseas a su vez vender, y cada vez que llegue un pedido al e-commerce, enviárselo para que él lo prepare y lo envíe al cliente final (pero siempre en nombre de la tienda online).

El dropshipping es una forma de vender muy ventajosa, ya que permite ahorrarse todo el proceso relacionado con la logística y, de este modo, centrarse en promocionar los productos y aumentar las ventas. Además, al no tener que contar con un stock físico, se ahorran los costos de alquiler de un espacio también.

5. Crear un blog

Si se te da bien escribir y además hay un tema que te guste especialmente y del que tengas conocimientos, puedes plantearte ganar dinero teniendo tu propio blog. Existen muchas formas de monetizarlo, una de las cuales ya vimos antes: el marketing de afiliación. Pero también se puede ganar dinero con un blog a través de AdSense, vendiendo anuncios publicitarios, etc.

Como es lógico, para poder rentabilizar un blog hay que tener éxito con él. Y en este sentido, es recomendable aprender sobre SEO (posicionamiento en motores de búsqueda, principalmente Google). Existen muchos cursos gratuitos relacionados con esta disciplina, para empezar a aprender.

6. Ofrecer tus servicios de redacción de contenidos digitales

Son cada vez más los proyectos que requieren a una persona que sepa escribir bien. Por ejemplo, empresas que tienen una página web que incluye un blog y en las que nadie de la propia compañía puede dedicarse a escribir los artículos que se publican en él. Esta es una situación muy habitual.

También existen muchas agencias de marketing digital que tienen clientes que necesitan contenidos escritos y que externalizan este tipo de servicios para encargárselos a un freelancer. Estas son tan solo dos de las posibles salidas para un redactor de contenidos digitales, pero existen más, por lo que esta es una profesión con bastante futuro.

7. Traducir textos online

Cada vez son más las empresas que necesitan servicios de traducción, pero no hasta el punto de tener a un traductor en su equipo. De ahí que no les quede más opción que recurrir a un traductor externo, por lo que esta es otra buena alternativa para trabajar por internet si dominas algún idioma que no sea tu lengua nativa.

También es importante que acredites que cuentas con esos conocimientos, razón por la cual es fundamental que obtengas algún título que demuestre el nivel que posees en el idioma en el que ofreces tus servicios.

8. Dar clases online

Si eres experto en alguna rama de conocimiento académico, siempre puedes ofrecer clases a través de internet, utilizando para ello alguna plataforma que permita hacer videollamadas, como Zoom. Puedes buscar alguna academia o escuela que trabaje de este modo para intentar que te contrate, pero también tienes la posibilidad de montar tu propio negocio de clases online.

Muchas personas agradecerán poder recibir estos servicios a distancia, porque esto les permite ahorrarse el tiempo y el dinero que tendrían que emplear en desplazarse. Además, desde que surgió la pandemia provocada por el Covid-19, ha aumentado de forma más que considerable el número de usuarios que utilizan las nuevas tecnologías en remoto.