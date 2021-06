A más de un año del Covid, en AL se agudizan problemas: Cepal

Más de un año y medio después de que inició el Covid-19, la región de América Latina es de las más afectadas por niveles de mortandad por la pandemia, registran altos niveles de desempleo, pobreza, exclusión digital, sobre carga a las mujeres, acceso desigual a vacunas, entre otras cosas, dijo la Cepal.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, aseguró que seguramente la región tendrá otra década perdida, porque si se mantiene el ritmo de crecimiento del último sexenio 0.3%, no se alcanzará la recuperación de las economías hasta dentro de 10 años.

Advirtió que aún y cuando hay una reactivación de la actividad productiva no se puede decir "rebote no es recuperación", además de que hay riesgo de que sea asimétrica, divergente por la desigualdad de acceso a vacunas, que genere mayor desigualdad, entre otras cosas.

El problema fue que la pandemia "encontró a la región en mal pie, agudizando los problemas estructurales de desarrollo y de descontento social", expuso al presentar "Ciudades y Pandemia: Hacia un futuro más justo, verde y saludable".

Tras la pandemia la pobreza aumentó en 22 millones de personas, en esta región se concentra el 30% de muertes mundiales por el Covid-19, cerraron 3 millones de empresas, hay 46 millones de hogares sin conexión a internet, y la salida del mercado laboral de las mujeres provocó que su participación disminuyera a niveles de la década anterior.

Afirmó que hay una carencia de vivienda adecuada y servicios en la región, además de nula planeación en la construcción de las ciudades, lo que "potencia los impactos de la pandemia y profundiza las brechas sociales".

Recordó que antes de la pandemia, la región tenía bajo crecimiento, débil multilateralismo, tensiones sociales y desencanto social, alto grado de hacinamiento, creciente desigualdad, pobreza y vulnerabilidad económica y social.