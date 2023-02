A un año de adquirir Deer Park, utilidad ronda los mil mdd: Pemex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- A un año de que Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió y tomó el control de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, "se han obtenido ganancias cercanas a los mil millones de dólares", anunció el director de la petrolera estatal, Octavio Romero Oropeza.

"Los resultados han sido muy sólidos, se estima que la utilidad al cierre del año alcance los mil millones de dólares, esto implica que Pemex no sólo recuperó su inversión en menos de un año, si no que obtuvo adicionalmente una utilidad de 400 millones de dólares más", agregó el funcionario.

En visita a las instalaciones del complejo refinador en Houston, Texas, Romero Oropeza comentó que además de las ganancias generadas, el complejo ha permitido acrecentar la producción de turbosina, diésel y gasolinas para el consumo en toda la República.

Incluso indicó que el modelo de negocio de Deer Park "será retomado en las refinerías que opera Pemex en México".

"Contrario a lo que se dijo en relación con que al operar Pemex la refinería de Deer Park ésta dejaría de ser eficiente, los resultados muestran lo contrario; no sólo mantuvimos la eficiencia, sino que la incrementamos en el número de barriles procesados y la producción de gasolinas", afirmó.

Durante 2022, Deer Park destacó —de acuerdo con el gerente Guy Hackwell—, pues se hizo "una cantidad excepcional de dinero este año. Logramos pagar todas las deudas por la adquisición de la refinería y estamos muy orgullosos de haber podido operar con éxito en nuestro primer año de Pemex Deer Park".

Ulises Hernández, director de PMI Comercio Internacional de Pemex, adelantó que para este 2023 se proyecta que Deer Park produzca 244 mil barriles de combustibles por día, 118 mil de gasolina, 99 mil de diésel y 27 mil de turbosina; además de que para 2024 se estima producción de 262 mil barriles de combustibles por día, con un proceso de crudo de 298 mil barriles diarios.

Al plantearse dicha meta, el directivo añadió que se dará seguimiento a las reparaciones que se dirigen a mantener la confiabilidad operativa, pues a corto plazo las tendencias en refinación prevalecen benéficas para crudo pesado y de alta conversión.

De acuerdo con los resultados operativos del complejo, a partir del tercer trimestre del año pasado se observó que sus aportaciones representaron el 36% del total de los combustibles para transporte, aunado a que su desempeño es el mejor en los últimos cinco años y ha rebasado la rentabilidad alcanzada en 2008, cuando tuvo su nivel más alto.

"El éxito del modelo de negocio se ha traducido en un intercambio de información con trabajadores de las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación (SNR), incluidas las labores de planeación y ejecución de mantenimiento que se realizan en dichas instalaciones, todo con el objetivo de replicarlo en cada una de ellas", comentó Jorge Basaldúa Ramos, director central de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI).

"Se inició un intercambio de información que incluye la transferencia de información operativa y técnica, visitas de los empleados de Pemex a las reparaciones ejecutadas en Deer Park, capacitación entre procesos entre esta refinería y el Sistema Nacional de Refinación y talleres de oportunidades operativas y comerciales entre los distintos equipos", precisó.

En ese sentido, explicó que se trabaja en que haya disponibilidad presupuestal para que las seis refinerías adopten prácticas de ejecución de reparaciones mayores, por lo que ya existe un plan específico que comprende plantas de proceso, servicios principales y tanques de almacenamiento que permitan recuperar capacidades y devolver la confiabilidad a los equipos del SNR.