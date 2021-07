Acciones de bancos centrales deben aislarse de presión política: Banxico

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, puntualizó que las acciones de los institutos centrales deben estar lo más lejos posible de las presiones políticas.

"Tienen un papel fundamental en la estabilidad de precios y financiera para el desarrollo sostenible, para ello es crucial el marco institucional y sus acciones deben estar aisladas de las presiones políticas", advirtió.

Al dictar la Conferencia sobre bancos centrales 2021 que lleva el nombre de Michel Camdessus titulada "El largo y resbaloso camino al desarrollo", dijo que deben centrarse en la estabilidad de largo plazo, creando un ambiente que lleve al crecimiento económico y desarrollo social.

Cuando a un país le falta la visión compartida de un futuro no puede tener un presente estable porque continúa entrando en luchas de suma cero y políticas que no avanzan, estableció.

Lo fácil para los políticos y grupos de interés, alertó, es dejar las cosas como están, haciendo que su ganancia se dé a expensas del bienestar de la sociedad, creando sociedades con pocas escaleras de movilidad social donde se perpetúa la desigualdad y las polarizaciones endémicas.

En este contexto, señaló que los políticos caen en la trampa de corto plazo, en explotar el debate opresor, preservando contrastes, profundizando las políticas de corto plazo, profundizando la polarización, haciendo que la visión compartida del futuro, sea algo difícil de ver.

"No podemos olvidar que encontrar terreno común entre intereses individuales y el bien común, es fundamental cuando estos objetivos se reconcilian, las sociedades llegan más cercanas a su potencial económico, político y social", manifestó.

Díaz de León hizo ver que para alcanzar avances, la historia muestra que las economías de mercado convergen con gobiernos fuertes y estables con bienes públicos.

Pero para ello, son fundamentales, tener estado de derecho, seguridad pública, certidumbre jurídica, reglas de juego parejas, igualdad en acceso a la educación y a la salud, incentivos fuertes para la asignación eficiente de recursos escasos y estabilidad económica que incluye estabilidad de precios, financiera y baja volatilidad.

Es ahí en donde entran los bancos centrales, afirmó.

"Para sobreponerse a este camino largo y resbaloso, precisamos una visión compartida del futuro con principios y políticas que consideren las características idiosincráticas de nuestros ecosistemas económicos y sociales", expresó.