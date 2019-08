Acusan organizaciones evaluación "fragmentada" de refinería Dos Bocas

La evaluación de impacto ambiental para la construcción de la Refinería de Dos Bocas fue "fragmentada", puesto que se carecía de información, advirtieron organizaciones ambientales.

A través de un mensaje Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Greenpeace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Centro para la Diversidad Biológica, resaltaron que la autorización para esta obra no debió aprobarse, ya que la Manifestación de Impacto ambiental no aportaba la información técnica suficiente para ser evaluada de forma integral y objetiva.

"Se omitió describir todos los proyectos accesorios, asociados y complementarios que formarán parte del mismo. Para la etapa de preparación del sitio y construcción, se omitió la descripción de las obras para las vialidades, vías férreas, sistemas enterrados y drenajes", resaltaron.

Detallaron que el proyecto se traslapa con unidades de gestión ambiental señaladas como "Prioritarias de Conservación" y una de "Conservación" del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco por lo que es "contradictorio e inviable".

"La manifestación carece de información técnica esencial, por ello, es increíble que atípicamente y en tiempo récord se hayan subsanado estas deficiencias. Sin embargo, lo que es blanco y negro, es que el proyecto contraviene el ordenamiento ecológico que indica que hay suelo que se debe conservar, y por ello no debe ser autorizado" dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

Gustavo Alanís, director general del Cemda, advirtió que el procedimiento de impacto ambiental se está "vulnerando y minimizando", con lo cual se sienta un "pésimo" precedente para futuros proyectos que se sometan a dicho procedimiento y que se podrán aprobar sin mayor rigor por parte de las autoridades.

Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México, expresó que es preocupante que el proyecto de Dos Bocas no se analice desde una visión integral ya que el proyecto contradice los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.

"La refinería agudizará la mala calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La política energética que sustenta este tipo de proyectos debe ser revisada en correspondencia con la emergencia climática que vive el planeta y que nuestro país ha comenzado a padecer", subrayó.