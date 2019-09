Aerolíneas mexicanas cancelan vuelos a Florida por huracán "Dorian"

Como consecuencia de las afectaciones climatológicas del huracán "Dorian", Interjet canceló vuelos hacia Orlando, Florida.

Los vuelos cancelados son: Vuelo 2880: México–Orlando y Vuelo 2881: Orlando–México, del 2 y 3 de septiembre, debido a la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

La aerolínea ofreció a los pasajeros afectados algunas opciones, como viajar en los vuelos disponibles en la misma ruta condonando los cargos por cambio y la diferencia de tarifa entre los días 31 de agosto y 17 de septiembre de 2019.

En caso de contar con segmentos adicionales (regresos o continuaciones) los boletos podrán ser cambiados o ajustados sin cargos hasta el 24 de septiembre.

Interjet informó que no proceden los reembolsos, a excepción de pasajeros con tarifa Priority de acuerdo con Términos y condiciones.

Para mayor información, los pasajeros pueden consultar el sitio web https://www.interjet.com/es-mx/administra-tu-vuelo/estatus-de-vuelo o comunicarse a los teléfonos (55) 11 02 55 37 (Ciudad de México), 01 800 890 92 21 (interior de la República) y 1 844 774 8956 (Estados Unidos).

Por su parte, Aeroméxico informó que debido al impacto previsto por el huracán Dorian en el sureste de Estados Unidos, se implementó una política de protección a disposición de los clientes con vuelos desde y hacia los siguientes destinos:

Brunswick, GA (BQK); Daytona Beach, FL (DAB); Fort Lauderdale, FL (FLL); Gainesville, FL (GNV); Jacksonville, FL (JAX); Melbourne, FL (MLB); Miami, FL (MIA); Orlando, FL (MCO); Valdosta, GA (VLD); West Palm Beach, FL (PBI); Fort Myers, FL (RSW); Key West, FL (EYW); Sarasota/Bradenton, FL (SRQ); Tallahassee, FL (TLH); y Tampa, FL (TPA).

Este programa aplica del 31 de agosto al 6 de Septiembre de 2019 y la fecha límite de reexpedición de boleto es el 13 de septiembre de 2019.

El nuevo vuelo debe empezar no después del 13 de septiembre de 2019.

Aeroméxico no cobrará cargos por reexpedición, cambio de fecha de salida o regreso, así como por cambio de vuelo; siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma cabina.

También se condona el cargo por expedición de boleto. Se permite cambio de ruta y en caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá pagar dicha diferencia al momento de realizar el cambio de ruta.

Y si el pasajero decide no utilizar el servicio, el boleto cuenta con un año de vigencia a partir de la fecha de expedición.

"Protegeremos a los pasajeros afectados que hayan contratado el servicio de mascota en cabina, equipaje, upgrade o asiento de pago, en las rutas Ciudad de México-Orlando-Ciudad de México y Ciudad de México-Miami-Ciudad de México operadas por Grupo Aeroméxico, respetando el servicio contratado en las fechas de viaje afectadas, siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma cabina, sujeto a la disponibilidad de los mismos", indicó Aeroméxico.

Aeroméxico no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente entre las ciudades afectadas como transporte terrestre, hospedaje, alimentos o llamadas telefónicas, entre otros.

En el caso de los vuelos desde y hacia La Habana, Cuba, se aplicará la misma política de cambio de boleto entre el 31 de agosto al 02 de Septiembre de 2019, con una fecha límite de reexpedición de boleto del 7 de septiembre de 2019, por lo que el nuevo vuelo

debe empezar no después del 07 de septiembre de 2019.

Mientras que Volaris canceló los siguientes vuelos para el 3 de septiembre:

Vuelo 976 Guadalajara-Orlando; vuelo 854 México-Miami; vuelo 855 Miami-México; y el vuelo 977 Orlando-Guadalajara.