Afores alargan su racha positiva

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Ahorro para el Retiro registró plusvalías por 148 mil 254 millones de pesos en febrero de 2026, con lo que acumuló 306 mil 725 millones de pesos en el primer bimestre del año, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Según datos del organismo, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) suma 10 meses consecutivos con rendimientos positivos.

Detalló que en enero las plusvalías ascendieron a 158 mil 471 millones de pesos, mientras que en febrero se ubicaron en 148 mil 254 millones de pesos.

Las plusvalías registradas en el primer bimestre de 2026 son 10% mayores respecto al mismo periodo del año anterior.

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Cabe recordar que en 2025, el ahorro de los trabajadores administrado en las Afore alcanzó plusvalías por un billón 141 mil 766 millones de pesos, siendo el mejor año en la historia para el sistema.

De acuerdo con la Consar, el monto de plusvalías acumulado en 2025 es 105.1% mayor comparado con lo que se logró en 2024.

Una plusvalía es la ganancia que generan los recursos invertidos cuando suben de valor con el tiempo. En el caso de las Afore, significa el dinero extra que se obtiene al invertir el ahorro de los trabajadores en los mercados financieros.

De acuerdo con datos de la Consar, al cierre de febrero pasado, el SAR acumuló recursos por 8 billones 665 mil 215 millones de pesos.

En enero pasado, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) explicó que las plusvalías acumuladas en los últimos años han sido un elemento clave para que más del 57% de los recursos administrados correspondan al crecimiento de las inversiones, lo cual protege a las personas trabajadoras frente a posibles movimientos de mercado que pudieran generar minusvalías temporales.

"Este inicio de año coincide con un nuevo incremento en la contribución obligatoria para quienes cotizan a la seguridad social. En 2026, esta aportación alcanza el 10.638% del salario base de cotización. Asimismo, continúa la tendencia a la baja en las comisiones que cobran las afores, cuyo límite máximo para este año es de 0.54% sobre el saldo administrado", explicó el organismo.