Afores no invierten en Tren Maya, Dos Bocas o Santa Lucía: Consar

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, dijo que las Afore no han invertido recursos de los trabajadores en ningún proyecto de infraestructura emblemático de la actual administración y que no se les forzará para que participen en proyectos riesgosos.

"Quiero aclarar que ninguna Afore ha invertido un solo peso en ninguno de los tres proyectos emblemáticos de esta administración, llámese Dos Bocas, Santa Lucía o el Tren Maya. Ninguna. "Como autoridad que representa al sistema financiero, no le vamos a torcer el brazo, no le vamos a hacer manita de puerco, no vamos a ejercer ningún tipo de persuasión moral en las administradoras para que inviertan en proyectos en las que ellas libremente según lo que marca el régimen de inversión, no puedan o no deban invertir", dijo el funcionario.

Al participar en el foro "El sistema de ahorro para el retiro a 24 años de su creación", organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el funcionario recordó que las Afore cuentan con consejeros independientes expertos en inversión que deciden las mejores condiciones para destinar los ahorros de los trabajadores a proyectos que arrojen buenos rendimientos, además de que son evaluados por un comité de riesgos.

"Con eso quiero dejar tranquilos a los mexicanos de que las inversiones de las administradoras no son una inversión discrecional y el gobierno no va a ejercer presiones sobre las administradoras que pudieran implicar riesgos para los trabajadores", resaltó.

El funcionario recordó que en 2020, a pesar del golpe económico por la pandemia de Covid-19, las Afore tuvieron su mejor año, al alcanzar 9.3% en rendimientos para los trabajadores. Sin embargo, dijo que 2021 no tendrá el mismo comportamiento, debido a la volatilidad que prevalece en los mercados financieros.

La presidenta de la comisión de ética e integridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Leonor Quiroz, urgió a que se mejoren las condiciones de retiro para las mujeres en el país, quienes resultaron aún más afectadas por la pandemia de Covid-19, al tener que dejar sus trabajos para cuidar a los hijos en casa y en consecuencia se verán reducidas sus semanas de cotización.

Asimismo, recordó que la brecha salarial que prevalece entre hombres y mujeres, así como una mayor esperanza de vida, mantiene a las mujeres como un sector vulnerable al momento del retiro.

Por su parte, el presidente de la Amafore, Bernardo González, dijo que es urgente terminar con las inequidades de género que prevalecen en el Sistema de Ahorro para el Retiro y ampliar el conocimiento entre la población, donde un gran porcentaje sigue sin conocer siquiera en qué Afore se encuentran resguardados sus recursos.

"Hay mucho desconocimiento. La gente no va a poner un peso más a un sistema que no conoce", dijo.