Ahorradores de Banco Famsa quieren mayor protección del IPAB

Más de 2 mil 500 ahorradores de Banco Ahorro Famsa que no obtuvieron la devolución total de su dinero a través del seguro de depósito del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) después de que la firma entró en proceso de liquidación por parte de las autoridades mexicanas, buscan impulsar cambios legislativos para alcanzar mayor respaldo por parte de las autoridades financieras mexicanas y poder recuperar la totalidad de los recursos.

Según el Comité de Defraudados de Famsa, debido que el seguro de depósito solamente cubre un monto por 2.5 millones de pesos en caso de quiebra o liquidación de un banco, por lo que ante la situación que vive Banco Ahorro Famsa al menos 9 mil millones de pesos no han podido ser recuperados por 2 mil 554 ahorradores, de los cuales 90% son adultos mayores.

Según la organización de afectados por la liquidación de Banco Ahorro Famsa, ya existen propuestas legislativas para aumentar el seguro de depósito del IPAB para clientes de bancos en casos como el de Famsa, donde en algunos casos la protección para los ahorradores podría llegar hasta 4.5 millones de pesos.

Los ahorradores exigieron también total transparencia y apertura al diálogo en el proceso de venta de la cartera de Banco Ahorro Famsa y en el reparto de recursos de los ahorradores cuando se liquiden y se vendan los activos del banco.

El Comité de Defraudados de Famsa añadió que no ha habido respuesta por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), ante las demandas de los afectados, con lo que amenazó con realizar una toma simbólica de los estados donde existen clientes afectados por Banco Ahorro Famsa en Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Monterrey, Ciudad de México, entre otros.