Airbnb ve reactivación del turismo

Airbnb, la principal plataforma de alquiler de alojamientos entre particulares, ve una reactivación del turismo en México durante este año.

Casi seis de cada 10 mexicanos (57%) planean viajar durante 2021. En particular, 7% ya reservó al menos un viaje, 21% está planeando uno para este año y 29% espera salir, pero no ha empezado a planificar, de acuerdo con el informe "Volver a conectarnos después del aislamiento. Cómo será viajar en 2021".

El estudio se basa en 800 encuestas de opinión realizadas del 13 de febrero al 4 de marzo de este año por la firma de investigación Ipsos en México y realiza deducciones a partir de la actividad de la plataforma de Airbnb durante el segundo semestre de 2019, antes del comienzo de la pandemia, hasta otoño de 2020.

"Es probable que nunca antes la humanidad haya sentido el aislamiento de una manera tan intensa como el año que pasó desde que ingresamos al confinamiento", dice en el informe Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb.

Desde su punto de vista, las personas no viajarán de la misma manera en que lo hacían antes de la pandemia y aprovecharán los viajes como un antídoto contra el aislamiento y la reclusión.

El estudio revela que 88% de los mexicanos buscará reconectar con su familia inmediata o extendida y 36% con amigos.

"Las consecuencias de la pandemia serán duraderas; algunos buscarán opciones más económicas para viajar y otros deberán adaptar sus viajes de negocios a los nuevos protocolos. Las consecuencias económicas harán que la economía sea un factor decisivo a la hora de viajar, aunque no evitará que la gente se vuelque al turismo", opinó Chesky.

El 40% de los mexicanos se siente menos conectado con sus amigos, 50% dijo sentirse más desconectado del resto del mundo, 43% de su comunidad y colonia y finalmente 34% con su familia extendida, Ante esto, Airbnb espera que los viajes se vuelvan esenciales para poder reactivar esas conexiones a nivel local e internacional.

Además de tener que lidiar con la legislación internacional que restringe los viajes, la preocupación acerca del Covid-19 y el cada vez mayor interés por sentirse cómodos y seguros, más viajeros se sienten en la necesidad no solo de elegir destinos locales, sino de estar mucho más cerca de sus hogares.

"Las condiciones de confinamiento hacen que, aunque los mexicanos deseen viajar al exterior, decidan esperar unos meses más", revela el informe publicado este viernes por Airbnb.

El 64% de las personas en México sí considera realizar un viaje internacional en 2021 y los destinos más deseados son Europa, destinos en el Caribe y Norteamérica y esperan hacerlo dentro de 8.6 meses en promedio.

Sin embargo, dentro de territorio nacional, los mexicanos buscan lugares donde pueden reconectar con sus amigos y familia, más allá de visitar grandes ciudades: 34% quiere ir a playas populares como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. El 18% busca ir a playas remotas no tan populares o turísticas. Solamente 7% dijo tener interés en visitar las grandes ciudades.

Otro tipo de viaje que se ha establecido durante la pandemia es el viaje virtual, visitar un lugar o integrarse a una actividad cultural desde la comodidad de la propia casa a través de una computadora, tableta o teléfono.

En una encuesta de Airbnb realizada en Estados Unidos se encontró que dos de cada 10 estadounidenses (18%) ha participado en este tipo de viajes, y dentro de ese grupo, casi la mitad (47%) dice que sintió una verdadera conexión con el lugar; un tercio (33%) sintió una conexión con el anfitrión.

El informe señala que algunos viajeros aspiracionales lucharán con las dificultades financieras en el futuro, por lo que las personas continuarán necesitando opciones económicas para viajar: 49% de los mexicanos busca que el lugar donde se vayan a alojar sea asequible.