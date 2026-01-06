Al alza, acciones petroleras de EU

Las acciones de las principales empresas estadounidenses en el sector energético subieron considerablemente el lunes después de que el presidente Donald Trump anunciara planes para tomar el control de la industria petrolera venezolana, afirmando que serían las empresas estadounidenses las que ayudarían a revitalizarla tras la captura del presidente Maduro.

Aunque es poco probable que la acción de EU tenga un impacto inmediato en los precios del crudo dado el exceso actual en el mercado, podría trastocar los mercados energéticos y tener un impacto en el panorama geopolítico.

La revolución del petróleo de esquisto convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de crudo del mundo. Los recientes y masivos hallazgos de petróleo frente a la costa de Guyana están en gran parte controlados por ExxonMobil y Chevron. El control estadounidense de la industria energética venezolana, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, podría "reconfigurar el equilibrio de poder en los mercados energéticos internacionales", escribieron el lunes analistas de JP Morgan.

"El total combinado podría posicionar a Estados Unidos como un líder en la tenencia de reservas mundiales de petróleo, potencialmente representando alrededor del 30% del total mundial si estas cifras se consolidan bajo la influencia estadounidense", escribió JP Morgan. "Esto marcaría un cambio notable en la dinámica energética global."

La industria petrolera de Venezuela está deteriorada tras años de abandono y sanciones internacionales. Sin embargo, algunos analistas de la industria petrolera creen que Venezuela podría duplicar o triplicar su producción actual de aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo al día y devolver al país a niveles históricos de producción relativamente rápido.

"Con un mayor acceso e influencia sobre una parte sustancial de las reservas globales, EU podría potencialmente ejercer más control sobre las tendencias del mercado petrolero, ayudando a estabilizar los precios y mantenerlos dentro de rangos históricamente más bajos", según JP Morgan. "Este aumento de influencia no solo mejoraría la seguridad energética de EU, sino que también podría reconfigurar el equilibrio de poder en los mercados energéticos internacionales".

Analistas energéticos ven un camino más largo y difícil.

"Aunque la administración Trump ha sugerido que grandes compañías petroleras estadounidenses irán a Venezuela y gastarán millones para arreglar la infraestructura, creemos que los riesgos políticos, junto con los precios del petróleo bajos actuales, podrían impedir que esto suceda pronto", escribió Neal Dingmann de William Blair.