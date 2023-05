Alertan sobre nueva forma de fraude en cajeros automáticos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL). - La mayoría de las personas temen cuando van al banco a retirar dinero, ya sea de los cajeros automáticos o de las ventanillas.

En redes sociales, los usuarios han dado a conocer cómo es que los asaltantes saben de las cantidades exactas de dinero que retiran, lo que apunta a que posiblemente los mismos empleados de los bancos tengan que ver con el delito.

Recientemente, un hombre captó cómo es la nueva forma en la que los extorsionadores operan. El video fue publicado por la cuenta de Twitter @supercivicosmx y tiene más de 200 mil reproducciones.

¿Cómo aplica la nueva forma de fraude en cajeros automáticos? En el video se observa que el hombre ingresa a una de las sucursales de Scotiabank para retirar dinero en uno de los cajeros automáticos. Antes de salir, un sujeto de playera blanca con chamarra negra le avisa que otro usuario se percata de algo "inusual".

"Señor, le hablan", dice uno de los sospechosos y acto seguido el hombre, que filmaba todo en una cámara que portaba en su casco, entra para ver qué sucede.

En ese momento, un sujeto de pantalones tipo jeans negros, le dice que el cajero tiene un "error" y debe reingresar la tarjeta para que no se quede la sesión iniciada; pues supuestamente no había terminado de cerrar la operación.

El sospechoso le pidió en repetidas ocasiones que volviera a meter la tarjeta y su NIP para corroborar que la cantidad de dinero estuviera intacta; no obstante, el hombre se percató que eso no era normal y los encaró.

"Me parece como sospechoso, porque no veo lógica en lo que dicen". Acto seguido ambos sujetos se retiran del lugar.

En el video, el hombre explica que uno de ellos pulsó una opción en el cajero en la que te pareciera que la operación no ha terminado y teorizó que el tipo a sus espaldas estaba pendiente para ver el NIP.

"Uno de los sujetos apretó el botón que te manda a retiro de efectivo y parece que la sesión está abierta; pero no, y pones tu código de seguridad mientras el otro observa y ya tiene tu código de seguridad. Después, por alguna razón, cambian tu tarjeta ¡así que mucho ojo!".

De acuerdo con el informe de seguridad del 22 de marzo de 2023, las extorsiones aumentaron 12.1% en comparación con el mes de febrero de 2022.

¿Sabías que una patrulla te puede acompañar a retirar dinero? La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tiene un programa a través del cual los cuentahabientes pueden solicitar que un policía los acompañe a realizar los retiros.

Para ello, debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a la app Mi Policía CDMX.

2. Deberás dar siguiente a todos los puntos.

3. Da iniciar después de haber leído y aceptado los términos de condiciones de uso y avisos de privacidad (aparecerá un recuadro en la parte inferior que debes palomear).

4. Da aceptar para conocer los nuevos módulos.

5. Da clic en los recuadros de la parte inferior derecha.

6. Da clic en la opción ´"Acompañamiento a cuentahabientes".

7. Ingresa tus datos.

Después de haber seguido los pasos correctamente, la aplicación te pedirá tu nombre, media filiación, cómo vistes, alguna referencia para pronta localización, ubicación exacta donde te encuentras, lugar del traslado y si regresarás al mismo punto de partida.

Los datos son necesarios para localizarte desde donde estés y posteriormente acompañarte, de esta forma te brindarán mayor seguridad.