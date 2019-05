Alfonso Romo descarta una recesión económica en México

"Yo no la veo, sinceramente no la veo para nada. No veo los números. No veo una recesión por nada", aseveró ante un grupo de periodistas Romo, mano derecha del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Rechazó así las advertencias de algunos analistas después de que la economía mexicana se contrajera 0.2 % en el primer trimestre del año respecto al último trimestre de 2018.



"Este primer trimestre nos dio una cachetadita y eso es como cuando uno monta a caballo, te vuelves a subir para saltar mejor", dijo Romo a su llegada a una convención de inversionistas en la capital mexicana.



El funcionario, que encabeza el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, dijo que los datos empeoraron en marzo porque "se juntaron muchas cosas", como "un problema serio en la frontera" que dificultó el transporte de mercancías.



Sin embargo, aseguró que el Gobierno está "muy optimista" porque tiene el apoyo de un "sector privado fuerte" y defendió que México cerrará 2019 con un crecimiento de entre el 1.6 % y el 1.7 %.



Estas cifras están lejos del objetivo de López Obrador, quien se ha propuesto superar a los "gobiernos neoliberales" y alcanzar datos de crecimiento promedios del 4 % anual antes de finalizar su mandato, que expira en 2024.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó el pasado jueves su perspectiva de crecimiento para México en 2019 hasta 1.6 %, 4 décimas porcentuales menos que el 2 % previsto antes.



El informe de la OCDE relata que "la inversión permanece débil por la incertidumbre política tanto interna como externa" y que "el descenso de la producción petrolera sigue siendo un lastre para la economía y los ingresos fiscales" del Gobierno.



El Banco de México publicó ese mismo jueves una encuesta en la que especialistas del sector privado también rebajaron las perspectivas de crecimiento para México este año.



Los expertos pronosticaron un crecimiento de la economía de 1.52 %, una cifra menor que el mes pasado, cuando esperaban un crecimiento del 1.56 %.



Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó a finales de enero que la nación latinoamericana crecerá 2.1 % en 2019 y 2.2 % en 2020, bajando en 4 y 5 décimas, respectivamente, su pronóstico anterior.



El pasado viernes, López Obrador aseguró que le va a "ganar" a todos los pronósticos que durante estos días están reduciendo la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana.